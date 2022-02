Rússia pede que outros países reconheçam independência de regiões separatistas

A Rússia pediu esta terça-feira a outro países que "seguissem" o reconhecimento da independência das repúblicas separatistas do leste da Ucrânia, um dia depois de o presidente russo o ter feito.

"A Rússia pede a outros Estados que sigam o seu exemplo", disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, em comunicado, adiantando que o reconhecimento das regiões separatistas "não foi fácil, mas o único passo possível".

A decisão de Putin, disse o Ministério das Relações Exteriores, foi "ditada principalmente por considerações humanitárias" e "destinada a servir como garantia de vida pacífica" nas repúblicas rebeldes de Donetsk e Lugansk.

"Na verdade, Kiev retirou-se dos acordos de Minsk há muito tempo, tendo sabotado a sua implementação", refere o comunicado.

Entretanto, os parlamentos das autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk, no leste da Ucrânia, aprovaram esta terça-feira por unanimidade a ratificação dos tratados de amizade e cooperação com a Rússia, assinados na segunda-feira com o Presidente russo.

Segundo a agência oficial russa TASS, o tratado de Donetsk foi aprovado pelos 97 deputados do Conselho Popular que participaram na sessão plenária extraordinária, tendo a votação sido recebida com uma ovação.

Na vizinha Lugansk, o tratado de amizade, cooperação e assistência mútua com a Rússia foi aprovado quase ao mesmo tempo, pelos 46 deputados presentes na sessão plenária especial, segundo a TASS.

A Duma (câmara baixa do parlamento russo) e o Conselho da Federação (câmara alta) pretendem ratificar os dois tratados ainda esta terça-feira.

Governos de Síria e Venezuela apoiam Rússia

A Síria foi um dos países que anunciou apoio ao reconhecimento russo das repúblicas separatistas ucranianas. "A Síria apoia a decisão do presidente [russo} Vladimir Putin de reconhecer as repúblicas de Lugansk e Donetsk e cooperará com elas", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros sírio, Faisal Al Mikdad, durante uma conferência organizada pelo centro de investigação Valdái Discussion Club, segundo a agência de notícias oficial síria SANA.

A Síria, refira-se, está sob intervenção militar da Rússia, a favor do governo de Bashar al-Assad.

No seu discurso, o chefe da diplomacia síria considerou que o ocidente está a agir "contra a Rússia" de maneira "semelhante" ao que fez "contra a Síria durante a guerra", insistindo na sua retórica de que os Estados Unidos e outros países "apoiam o terrorismo" na nação árabe, segundo a SANA.

"Medidas económicas ocidentais ilegais e coercivas exacerbam o sofrimento do povo sírio e o privam das suas necessidades básicas", concluiu o ministro, relativamente às sanções impostas por Washington, Europa e outros atores internacionais.

Também o Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV, partido no poder) defendeu que a Rússia tem direito a defender "a sua posição e território", em torno às tensões internacionais perante uma possível ofensiva militar russa na Ucrânia.

"A Rússia tem todo o direito de defender a sua posição e o seu território. A Rússia realiza umas manobras com a Bielorrússia e dá-lhes (aos EUA e à Europa) taquicardia. É compreensível porque essa gente está habituada a fazer o que querem no mundo", disse o vice-presidente do PSUV, Diosdado Cabello.

"Quando países como a Rússia, a China, a República Popular da Coreia e outros países, lhes fazem frente, recorrem a estas coisas", frisou o político venezuelano.

Diosdado Cabello começou explicando que "todos conhecemos os antecedentes do imperialismo norte-americano" e dos seus "falsos positivos" (coisas que parecem ser o que não são), como "as armas nucleares no Iraque e os grupos de Síria".

"Como têm inventado contra a Cuba, contra a Venezuela e a Líbia, que passou de ser o país mais próspero da África a estar convertido em um território destruído e dividido em não sei quantos pedaços", disse o político.

Ocidente prepara sanções

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia vão esta terça-feira à tarde adotar sanções contra a Rússia, depois de Vladimir Putin reconhecer a independência das regiões separatistas do leste da Ucrânia e de anunciar o envio de tropas para essas regiões numa operação de "manutenção de paz", anunciou o chefe da diplomacia europeia, Joseph Borrell.

"É claro que a nossa resposta será na forma de sanções, cuja extensão os ministros decidirão... Tenho a certeza de que haverá uma decisão unânime" necessária para as medidas, disse Borrell aos jornalistas em Paris.

O texto das possíveis medidas está a ser preparado durante a manhã desta terça-feira, enquanto os ministros participam num fórum com nações do Indo-Pacífico na capital francesa, e que a decisão virá a publico "esta tarde" numa região de emergência à margem do fórum em Paris.

Nesta terça-feira, também Estados Unidos e Reino Unido deverão anunciar as sanções à Rússia.

"Planeamos anunciar novas sanções à Rússia amanhã [terça-feira] em resposta às decisões e ações que Moscovo tomou hoje [segunda-feira]. Estamos a coordenar o anúncio das sanções com nossos aliados e parceiros", declarou um porta-voz da Casa Branca nesta segunda-feira. No entanto, Washington já proibiu os norte-americanos de realizarem quaisquer transações financeiras com os territórios separatistas no leste da Ucrânia.

Já o primeiro-ministro britânico Boris Johnson prometeu um "muito robusto pacote de sanções" devido à "flagrante violação de soberania e de integridade territorial da Ucrânia". "Há muito mais que faremos no caso de uma invasão. Não há dúvidas de que, se as empresas russas ficarem impedidas de levantar capital nos mercados financeiros do Reino Unido, se desvendarmos a fachada de propriedade russa de empresas, isso começará a doer", ameaçou o governante, que disse que pode ter de ir mais longe, dada a expectativa de "mais comportamento irracional russo" que pode acontecer, uma vez que "tudo aponta para que o presidente Putin esteja realmente empenhado numa invasão em larga escala à Ucrânia", um movimento que, no entender de Boris Johnson, seria "absolutamente catastrófico".

A Rússia já reagiu a estas ameaças de sanções, através do seu ministro dos negócios estrangeiros, Sergei Lavrov, que descreveu as ações do Ocidente como previsíveis. "Os nosso colegas europeus, americanos e britânicos não vão parar e não se vão acalmar até que tenham esgotado todas as suas possibilidades para a chamada punição da Rússia. Já nos estão a ameaçar com todo o tipo de sanções ou, como dizem agora, a mãe de todas as sanções. Bem, já estamos habituados. Sabemos que as sanções serão impostas de qualquer maneira, em qualquer caso, com ou sem motivo", desvalorizou o governante.

Ministro da Defesa da Ucrânia alerta para "dificuldades" e perdas humanas

O ministro da Defesa da Ucrânia alertou esta terça-feira as suas tropas para as "dificuldades" e perdas humanas depois de a Rússia ter reconhecido a independência das duas regiões separatistas e, posteriormente, enviado tropas para operações de "manutenção de paz".

O ministro da Defesa ucraniano, Oleksiy Reznikov, publicou uma mensagem emocionada no site do seu ministério, dizendo que as suas tropas estão prontas para a guerra. "Haverá dificuldades. Haverá perdas. Teremos que suportar a dor, superar o medo e o desespero", escreveu, prometendo, ainda assim, uma "vitória certa" perante a ameaça russa.

"O Kremlin deu mais um passo para a reativação da União Soviética. Ontem, [Putin] mostrou a sua verdadeira face, a face de um criminoso que quer manter todo o mundo livre como refém", acrescentou.

Na véspera, o presidente ucraniano disse esperar um apoio "claro" e "eficaz" do Ocidente face à Federação Russa, em reação ao reconhecimento da independência dos territórios separatistas e subsequente envio de tropas por Moscovo.

Em discurso televisivo ao país, Volodymyr Zelensky afirmou: "Esperamos dos nossos parceiros medidas de apoio claras e eficazes", acentuando que, "agora, é muito importante ver quem é nosso amigo verdadeiro".

No seu discurso, acentuou: "A Ucrânia qualifica os últimos atos da Rússia de violação da soberania e da integridade territorial do nosso Estado".

Acrescentou também que os ucranianos estão "na sua terra", que "não têm medo de nada nem de ninguém" e que "não vão ceder uma única parcela do país".

Antecipou ainda que "todas as responsabilidades pelas consequências recaem sobre os dirigentes da Rússia".

Na segunda-feira, Vladimir Putin ordenou a mobilização do Exército russo para "manutenção da paz" nos territórios separatistas no leste da Ucrânia, que reconheceu como independentes.

Putin assinou dois decretos que pedem ao Ministério da Defesa russo que "as Forças Armadas da Rússia assumam as funções de manutenção da paz no território" das "repúblicas populares" de Donetsk e Lugansk.

Em 2014 a Rússia invadiu o leste da Ucrânia e anexou a Península da Crimeia, território ucraniano.

A guerra no leste da Ucrânia entre as forças de Kiev e milícias separatistas fizeram até ao momento mais de 14 mil mortos, de acordo com as Nações Unidas.

Paralelamente, na Bielorrússia vai realizar-se no domingo o referendo constitucional sobre a proibição de produção ou presença de armas nucleares sendo que é também previsível que as tropas ​​​​​​​russas se mantenham no país.