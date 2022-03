Rússia admite reunião entre Zelensky e Putin após negociações "significativas"

Depois de quatro horas em negociações com a delegação da Rússia, no Palácio de Domabahçe, em Istambul, na Turquia, os negociadores ucranianos fizeram saber esta terça-feira que insistem num acordo internacional, com a participação de outros países, de modo a que seja garantida a segurança da Ucrânia.

"Queremos um mecanismo internacional de garantias de segurança em que os países atuem de forma semelhante ao artigo 5.º da NATO - e até de forma mais firme", disse o negociador ucraniano David Arakhamia, citado pela AFP.

Aliás, o assessor presidencial ucraniano Mikhailo Pololyak sublinhou, em declarações à emissora do Parlamento da Ucrânia, que "o ponto-chave são as garantias do Tratado Internacional para a Segurança da Ucrânia. É a única via para se seguir em frente". Afinal, a Rússia exige que a Ucrânia renuncie a todas as tentativas de adesão na NATO, mas Kiev exige um acordo internacional que garanta a segurança do país.

"Outro ponto é o cessar-fogo para se resolverem as exigências humanitárias que se avolumaram nas últimas semanas, sendo necessária uma solução imediata", disse ainda Podolyak.

A Rússia já prometeu entretanto que irá reduzir, "radicalmente", a sua sua atividade militar no norte da Ucrânia, nomeadamente ao redor da capital Kiev, após negociações "significativas" em Istambul.

"Dado que as conversações sobre a preparação de um acordo sobre a neutralidade e o status não nuclear da Ucrânia passaram para um campo prático... foi tomada uma decisão para reduzir radicalmente ... a atividade militar nas áreas de Kiev e Chernigiv", disse o vice-ministro da Defesa da Rússia, Alexander Fomin.

O chefe da delegação russa, Vladimir Medinsky, disse que houve uma "discussão significativa" nas negociações e que as propostas ucranianas seriam apresentadas ao presidente russo, Vladimir Putin.

Medinsky também disse que Putin poderá encontrar-se com o seu homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, numa altura em que a guerra na Ucrânia já dura há mais de um mês.



"Após a discussão significativa de hoje, concordamos e propomos uma solução, segundo a qual a reunião dos chefes de Estado é possível simultaneamente com os ministros dos Negócios Estrangeiros que rubricam o tratado", acrescentou Medinsky.

"Com a condição de trabalhar rapidamente no acordo e de encontrar o compromisso necessário, a possibilidade de fazer a paz ficará muito mais próxima", disse Medinsky.

Previsivelmente, as conversações vão ser interrompidas durante a tarde e devem ser retomadas na quarta-feira, disseram fontes da embaixada ucraniana em Ancara.

Entretanto, a televisão russa Rossiya 24 difundiu imagens que confirmam a presença do magnata Roman Abramovich, com nacionalidade russa, portuguesa e israelita. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que o oligarca russo, alvo de sanções económicas, atua como uma espécie de ligação para "certos contactos" entre Moscovo e Kiev.