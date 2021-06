Quatro portugueses desaparecidos após desabamento de escola em Antuérpia

Quatro trabalhadores portugueses estão desaparecidos após um desabamento de uma escola primária em Antuérpia, na Bélgica, avança o jornal Gazet van Antwerpen, que cita a empresa Goorden Bouw en Service, para a qual os funcionários lusos trabalham.

Segundo a polícia local, uma pessoa cuja nacionalidade não foi revelada morreu, cinco desapareceram e nove ficaram feridos, oito deles em muito mau estado.

Os trabalhadores portugueses estavam nos andaimes de uma obra quando o prédio desabou esta sexta-feira.

Os bombeiros estão a ser ajudados nas buscas por cães rastreadores e um drone da Proteção Civil, bem como por um empreiteiro, que despachou equipamento especial para mover com segurança os detritos mais pesados.

Os bombeiros pedem para que as pessoas evitem circular nas imediações do prédio.

Uma mulher que vive perto do local, Birgit Janssens, disse ao Gazet van Antwerpen que assistiu ao desabamento e ouviu muitos gritos. "Desci de pijama para anunciar", afirmou, mostrando-se preocupada com as vítimas silenciosas.

em atualização