Projeções em França: Macron e Marine Le Pen na segunda volta

Os candidatos Emmanuel Macron e Marine Le Pen vão defrontar-se na segunda volta das eleições presidenciais em França, no dia 24 de abril, segundo as primeiras sondagens.

De acordo com sondagens à boca das urnas, o Presidente francês cessante, Emmanuel Macron, e a candidata da União Nacional (extrema-direita), Marine Le Pen, foram os dois candidatos mais votados com entre 28,6 e 29,7% e entre 23,5 et 24,7%, respetivamente.

As estimativas dos institutos Opinionway, Ifop e Harris indicam ainda que o candidato da esquerda radical Jean-Luc Mélenchon ficou em terceiro lugar nesta primeira volta com entre 19,8% e 20,5% dos votos.

A abstenção terá sido alta, entre 26,2% e 29,1%, de acordo com duas das estimativas. Em 2017, foi de 22,2% na primeira volta das presidenciais.

Cerca de 48,7 milhões de eleitores franceses foram hoje chamados às urnas para a primeira volta das eleições presidenciais, à qual se apresentaram 12 candidatos.

Socialistas com 2%

A candidata socialista, Anne Hidalgo, que não deverá ter mais de 2% na primeira volta das presidenciais em França, apelou ao voto em Emmanuel Macron para a segunda volta.

"Eu sei que estão desiludidos esta noite [...] Peço-vos para votarem contra a extrema-direita de Marine Le Pen, votando em Emmanuel Macron", apelou a candidata socialista, logo após serem conhecidas as sondagens à boca das urnas.

Pela primeira vez, o Partido Comunista poderá ter um resultado mais expressiva que o Partido Socialista, com as sondagens a apontarem para 2,7% para o candidato comunista Fabien Roussel e 2,1% para Anne Hidalgo, segundo o instituto Ipsos-Sopra Steria para a televisão e rádio públicas francesas e o jornal "Le Parisien".

Anne Hidalgo disse ainda que as consequências deste resultado vão ser "analisadas" internamente pelo partido e que a abstenção mostra "que a França está dividida", vendo-se confrontada com a extrema-direita.

A presidente da Câmara de Paris já tinha dito no seu último comício de campanha que não hesitaria em escolher entre Le Pen e Macron, dando o seu voto ao Presidente.