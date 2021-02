Quando a Renamo pegou de novo em armas em 2013 e pôs em causa os acordos de paz de 1991 com o governo da Frelimo, o académico Lourenço do Rosário acabou por ser no ano seguinte o mediador entre Afonso Dhlakama e o presidente Armando Guebuza, por indicação de ambos, o que mostra a influência que tem no país lusófono do Índico este doutorado por Coimbra em Literaturas Africanas. Personalidade independente, o também antigo reitor da Universidade Politécnica participa hoje entre as 11h30 e as 13h00 num debate online sobre Cabo Delgado e o papel dos atores externos, moderado por Fernando Jorge Cardoso, diretor do Clube de Lisboa. Atualmente Lourenço do Rosário é presidente do Fórum Nacional de Revisão de Pares da União Africana.

Lourenço do Rosário © Universidade Politécnica