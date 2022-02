Negociações com a Rússia. Ucrânia exige cessar-fogo e retirada das tropas russas

A delegação da Ucrânia que se encontra nesta segunda-feira de manhã no local onde vão decorrer as negociações com a Rússia vai exigir um cessar-fogo "imediato" e a retirada das tropas russas, anunciou a presidência ucraniana.

"A delegação ucraniana chegou à zona junto à fronteira entre a Ucrânia e a Bielorrússia para participar nas negociações" pelas 09:00 em Lisboa, indicou a presidência da Ucrânia através de um comunicado.

"A 'questão chave' é o cessar-fogo imediato e a retirada das tropas do território ucraniano", refere o mesmo documento.

Entretanto, na última hora o conselheiro do Kremlin, Vladimir Medinski, disse que Moscovo quer encontrar "um acordo" durante as conversações com Kiev.

"A cada hora que o conflito se prolonga, são os cidadãos e os soldados ucranianos que morrem. Concordamos em chegar a um acordo mas deve ser do interesse das duas partes", disse Medinski à televisão russa.

Zelensky reitera pedido para adesão ucraniana à UE "sem demora"

Também esta segunda-feira, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reiterou o pedido à União Europeia (UE) para que aceite "sem demora" a adesão da Ucrânia, que luta há cinco dias contra uma invasão russa.

"Estamos a dirigir-nos à UE relativamente à integração da Ucrânia sem demora através de um novo procedimento especial", disse Zelensky num discurso em vídeo, citado pela agência francesa AFP.

"Tenho a certeza de que é correto. Tenho a certeza de que é possível", disse o Presidente da Ucrânia.

#UPDATE Ukrainian President Volodymyr Zelensky has urged the European Union to grant his country immediate membership, as Russia's assault against the pro-Western country went into its fifth day pic.twitter.com/hEqELiTMBc - AFP News Agency (@AFP) February 28, 2022

Zelensky já tinha pedido à UE a integração imediata da Ucrânia no sábado.

"Está na hora de encerrar, de uma vez por todas, a longa discussão e decidir sobre a adesão da Ucrânia à União Europeia", escreveu então Zelensky na rede social Twitter, depois de ter falado ao telefone com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

A intenção de a Ucrânia aderir à UE esteve na origem de uma revolta que levou ao afastamento do presidente pró-Moscovo Viktor Yanukovych, em 2014.

Em reação, a Rússia invadiu e anexou a península da Crimeia e fomentou uma guerra separatista no Donbass, leste da Ucrânia, que provocou mais de 14.000 mortos desde então.

A Rússia lançou na quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já mataram pelo menos 352 civis, incluindo crianças, segundo Kiev.

A ONU deu conta de perto de 370 mil refugiados na Polónia, Hungria, Moldávia e Roménia.

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse que a "operação militar especial" na Ucrânia visa desmilitarizar o país vizinho e que era a única maneira de a Rússia se defender, precisando o Kremlin que a ofensiva durará o tempo necessário.

O ataque foi condenado pela generalidade da comunidade internacional e a União Europeia e os Estados Unidos, entre outros, responderam com o envio de armas e munições para a Ucrânia e o reforço de sanções para isolar ainda mais Moscovo.

