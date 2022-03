Reunião sem progressos sobre cessar-fogo de 24 horas

A Ucrânia e a Rússia falharam esta quinta-feira o objetivo de chegar a um acordo sobre a abertura de um corredor humanitário em Mariupol, cercada por tropas russas, e sobre um cessar-fogo de 24 horas, anunciou o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano.

"Vim aqui com um objetivo humanitário: abrir um corredor humanitário para as pessoas que querem deixar Mariupol. Infelizmente, o ministro [dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei] Lavrov não estava em condições de se comprometer", disse o chefe da diplomacia ucraniana, Dmytro Kuleba, em declarações aos jornalistas após um encontro entre os dois responsáveis, na Turquia.

O ministro ucraniano admitiu que a reunião "foi fácil e difícil ao mesmo tempo", pois Lavrov manteve "o seu discurso habitual sobre a Ucrânia".

"O lugar mais crítico agora é Mariupol, bombardeada do ar e com artilharia. Vim aqui para obter um corredor humanitário que permita aos civis que quiserem, poderem fugir da cidade, e, ao mesmo tempo, trazer ajuda humanitária", disse Kuleba.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia lamentou também a falta de progresso sobre um cessar-fogo no seu país nas negociações com o seu homólogo russo.

"Falámos sobre um cessar-fogo de 24 horas no país, mas não foi feito nenhum progresso nesse sentido", afirmou, em declarações à imprensa.

Dmytro Kuleba acrescentou, no entanto, ter decidido, em conjunto com Lavrov, "continuar as negociações".

"Queríamos um cessar-fogo de 24 horas. Lavrov disse que Moscovo queria falar sobre corredores humanitários", disse, referindo que esperava conseguir um acordo para criar um corredor por onde pudessem ser retirados cidadãos de Mariupol, no sul da Ucrânia, alvo de intensos bombardeamentos russos, um dos quais atingiu um hospital pediátrico na quarta-feira.

"Vim aqui primeiro por razões humanitárias, para a retirada de civis. Mas Lavrov não quis prometer nada sobre esta questão", lamentou o ministro ucraniano, admitindo, no entanto, que a Ucrânia decidiu "continuar os esforços e permanecer neste formato" de negociações.

"Estou determinado a continuar porque queremos que esta guerra termine e que o nosso país seja libertado dos ocupantes", disse Kuleba, esperando "conversas sérias e construtivas".

"Se a Rússia estiver pronta para isso, nós também estamos", garantiu.

MNE da Ucrânia: "Rússia vai continuar a atacar até exigências serem atendidas"

A Rússia transmitiu esta quinta-feira ao Governo ucraniano que continuará a atacar até que as suas exigências sejam atendidas, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, após um encontro com o seu homólogo russo, Serguei Lavrov.

"Isso significa rendição, algo que não é aceitável", sublinhou Kuleba, assegurando que a Ucrânia "é forte e está a lutar" e que, apesar de estar disponível para procurar soluções, não se vai render.

"A narrativa ampla que me transmitiu é que [a Rússia] vai continuar os ataques até que a Ucrânia atenda às suas exigências. E essa exigência é uma rendição. Isso não é aceitável", garantiu Kuleba, em conferência de imprensa após a breve reunião, realizada na cidade turca de Antália.

MNE russo avisa que países que fornecem armas à Ucrânia serão responsabilizados

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, avisou hoje os países que estão a fornecer armas à Ucrânia para combater a Rússia de que serão responsabilizados pelas suas ações, que considerou perigosas.

"Os colegas estrangeiros, incluindo a UE [União Europeia], agem perigosamente entregando armas mortíferas à Ucrânia", disse Lavrov, citado pela agência turca Anadolu.

"Estes países estão a criar um perigo colossal, inclusive para eles próprios", disse Lavrov, mas sem ameaçar com retaliações, segundo a agência francesa AFP.

Lavrov falava numa conferência de imprensa na cidade turca de Antália depois de se ter reunido com o seu homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba, sob mediação do ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia, Mevlut Çavusoglu.

O chefe da diplomacia russa referiu-se, em particular, à entrega de mísseis terra-ar à Ucrânia, alertando para o risco de serem utilizados contra a "aviação civil".

"Para onde irão estes milhares de sistemas portáteis [de mísseis] terra-ar, é uma pergunta que fazemos aos nossos colegas da UE", disse Lavrov.

Em 17 julho de 2014, um míssil russo destruiu um avião comercial da Malásia quando sobrevoava a região ucraniana de Donetsk, provocando a morte das 298 pessoas que seguiam a bordo, num ataque atribuído às forças separatistas pró-russas.

Na conferência de imprensa, Lavrov desafiou as sanções decretadas contra a Rússia por ter invadido a Ucrânia, há duas semanas, afirmando que o país tem "mercado suficiente" para a sua energia".

"E sempre teremos", disse, citado pela agência espanhola EFE.

Lavrov acusou o Ocidente de "utilizar petróleo e gás como arma" contra a Rússia e disse que Moscovo "nunca o fez".

"O Ocidente está a tentar utilizar a Ucrânia para minar a nossa economia, mas não conseguirá", disse Lavrov.

O diplomata russo reiterou a sua opinião de que os Estados Unidos da América (EUA) lideram o Ocidente como um todo.

"Nunca mais vamos depender do Ocidente (...). Sabemos que nos trairá novamente, tal como trai os seus próprios valores", afirmou.

Lavrov disse também que a reação do Ocidente à invasão da Ucrânia, que Moscovo descreve como uma "operação militar especial", reflete aquilo a que chamou "uma russofobia" ou "histeria antirrussa".

Tal comportamento, na opinião de Lavrov, estende-se "aos meios de comunicação social", que acusou de refletiram apenas "o ponto de vista ucraniano".