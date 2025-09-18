Ministério Público espanhol vai investigar "violação de Direitos Humanos em Gaza"

O Ministério Público espanhol vai investigar "violações dos Direitos Humanos em Gaza", colaborando com o Tribunal Penal Internacional (TPI), por suspeita de crimes contra a Humanidade por parte das Forças de Defesa de Israel.Segundo comunicado oficial, "o Procurador-Geral [Álvaro García Ortiz] emitiu um decreto que cria uma equipa para investigar violações do Direito internacional em Gaza", com o objetivo de "recolher provas e disponibilizá-las ao órgão competente, cumprindo assim as obrigações da Espanha em relação à cooperação internacional e aos Direitos Humanos".A decisão foi tomada após a procuradora encarregada dos Direitos Humanos e Memória Democrática, Dolores Delgado, ter analisado um relatório sobre o assunto enviado pela comissária-geral de Informações do Corpo Nacional de Polícia espanhol..Pedro Sánchez defende afastamento de Israel de competições internacionais até "cessar a barbárie".Sánchez quer Israel fora da Eurovisão: "Não podemos permitir dois pesos e duas medidas".Comissão da ONU diz que Netanyahu incitou o genocídio na Faixa de Gaza