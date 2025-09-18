Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Ministério Público espanhol vai investigar "violação de Direitos Humanos em Gaza"
EPA/HAITHAM IMAD
Internacional

Ministério Público espanhol vai investigar "violação de Direitos Humanos em Gaza"

Investigação tem como objetivo "recolher provas e disponibilizá-las ao órgão competente", informa o Ministério Público espanhol, que vai colaborar com o Tribunal Penal Internacional.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O Ministério Público espanhol vai investigar "violações dos Direitos Humanos em Gaza", colaborando com o Tribunal Penal Internacional (TPI), por suspeita de crimes contra a Humanidade por parte das Forças de Defesa de Israel.

Segundo comunicado oficial, "o Procurador-Geral [Álvaro García Ortiz] emitiu um decreto que cria uma equipa para investigar violações do Direito internacional em Gaza", com o objetivo de "recolher provas e disponibilizá-las ao órgão competente, cumprindo assim as obrigações da Espanha em relação à cooperação internacional e aos Direitos Humanos".

A decisão foi tomada após a procuradora encarregada dos Direitos Humanos e Memória Democrática, Dolores Delgado, ter analisado um relatório sobre o assunto enviado pela comissária-geral de Informações do Corpo Nacional de Polícia espanhol.

Ministério Público espanhol vai investigar "violação de Direitos Humanos em Gaza"
Pedro Sánchez defende afastamento de Israel de competições internacionais até "cessar a barbárie"
Ministério Público espanhol vai investigar "violação de Direitos Humanos em Gaza"
Sánchez quer Israel fora da Eurovisão: "Não podemos permitir dois pesos e duas medidas"
Ministério Público espanhol vai investigar "violação de Direitos Humanos em Gaza"
Comissão da ONU diz que Netanyahu incitou o genocídio na Faixa de Gaza
Israel
Médio Oriente
Espanha

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt