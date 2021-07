Mau tempo na Alemanha causa pelo menos seis mortos e 30 desaparecidos

Pelo menos seis pessoas morreram e 30 foram declaradas desaparecidas em consequência das fortes tempestades e chuvas torrenciais que afetaram o oeste da Alemanha nas últimas horas.

As autoridades municipais de Ahrweiler, no estado federal da Renânia-Palatinado, confirmaram a morte de quatro pessoas e o desaparecimento de outras 30.

Dois bombeiros que trabalhavam no esforço de salvamento também morreram.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

#BREAKING: At least 30 people missing following collapse of several homes after heavy rain triggered severe flooding in western Germany's Eifel: SWR broadcaster pic.twitter.com/ycEf0BpQN5 - I.E.N. (@BreakingIEN) July 15, 2021

Pelo menos seis edifícios em Ahrweiler ruíram devido às chuvas, que afetaram ainda a estabilidade de outros 20, segundo as autoridades locais.

#BREAKING: At least four dead, 50 to 60 others unaccounted for after heavy rain causes multiple homes to collapse in western Germany"s Ahrweiler districtpic.twitter.com/SiJ9HBWabT - I.E.N. (@BreakingIEN) July 15, 2021

A tempestade afetou principalmente os Estados da Renânia do Norte-Vestfália, o mais populoso do país, e da Renânia-Palatinado.

Na cidade de Hagen, onde nas ruas a água chega até ao quadril, segundo testemunhas, o serviço de eletricidade foi interrompido preventivamente para evitar curto-circuitos.

Situação "extremamente difícil"

O primeiro-ministro da Renânia do Norte-Vestfália e candidato à sucessão de Angela Merkel na chancelaria, Armin Laschet, visitará hoje Hagen.

Naquela cidade, os utentes de um lar de idosos foram retirados do local depois de o primeiro piso ter foi inundado.

Em Düsseldorf, os moradores do bairro de Grafenberg tiveram de ser retirados e uma rodovia foi bloqueada depois de um túnel ter ficado inundado. O transporte ferroviário na região também foi afetado.

Em Colónia, o rio Reno transbordou e inundou parte do distrito de Deutz.

O ministro do Interior da Renânia do Norte-Vestfália, Herbert Reul, classificou a situação como "extremamente difícil".

Desde a terça-feira existe uma equipa de resgate com a participação de 3900 pessoas, que tiveram de intervir em diversos locais em cerca de 2000 ocasiões.

Atualizado às 09:57