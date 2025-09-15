Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Marco Rubio e Benjamin Netanyahu num abraço que contraria o isolamento a que os países árabes e muçulmanos querem votar Israel.
Marco Rubio e Benjamin Netanyahu num abraço que contraria o isolamento a que os países árabes e muçulmanos querem votar Israel.EPA/ HAIM TZACH / GPO / HANDOUT
Internacional

Mais de 50 países apelam à revisão das relações com Israel

Comunicado da reunião países árabes e muçulmanos com linguagem menos afirmativa do que a usada pelo emir do Qatar. Marco Rubio vai tentar convencer o emir a não desistir do papel de mediador.
César Avó
Publicado a
Atualizado a
Israel
Médio Oriente
Benjamin Netanyahu
Qatar
Marco Rubio
Emir do Qatar
