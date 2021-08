Os talibãs estão à espera da saída dos últimos militares norte-americanos do Afeganistão para revelar todos os nomes do futuro governo do Emirado Islâmico. As negociações finais estarão a decorrer em Kandahar, a segunda maior cidade do país e berço do movimento islamita, onde o próprio líder supremo dos talibãs está há vários dias, confirmou o porta-voz do grupo, Zabiullah Mujahid. O anúncio oficial do governo poderá ser feito pelo próprio Hibatullah Akhundzada, que ainda não falou desde a reconquista de Cabul.

Líder dos talibãs desde maio de 2016, depois de o seu antecessor mullah Akhtar Mansour ter sido morto num ataque com um drone norte-americano, Akhundzada terá sido o principal juiz no sistema judicial quando o grupo esteve no poder, entre 1996 e 2001. Depois, ensinou religião numa aldeia junto à fronteira do Afeganistão e do Paquistão até ter desaparecido, há cinco anos. Suspeitava-se de que estivesse em Carachi, no Paquistão. Akhundzada, que terá cerca de 60 anos, normalmente só envia mensagens por ocasião dos dias sagrados - a última foi em julho.