Vaga de protestos na Europa. Canhões de água usados em Paris após 135 detidos. Gás lacrimogéneo em Bruxelas

O ministro do Interior francês, Laurent Nuñez, anunciou que a polícia deteve 135 pessoas no âmbito dos protestos que decorrem em todo o país e apreendeu várias armas, como esferas metálicas, chumbos, fogo de artifício, fisgas, bolas de aço, armas improvisadas e uma katana.

Em conferência de imprensa ao final da manhã, Laurent Nuñez disse que a polícia registou até então 136 protestos, menos do que os 264 no sábado anterior, e 35 mil manifestantes, contra os 60 mil do passado sábado e não tinha sido registado, até àquele momento, "nenhum incidente grave".

Entretanto iniciou-se a manifestação Ato II, partindo da Porta de Itália para a Praça de Vincennes, um caminho imposto pelas autoridades e que evita a zona da Bastilha e o centro da cidade.