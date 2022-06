Teve uma agenda preenchida em Lisboa, com encontros com o primeiro-ministro António Costa, o presidente da câmara, com empresários e a apresentação do Festival de Teatro Clássico de Mérida. Como está hoje a relação entre Extremadura e Portugal?

Diria que a relação entre a Extremadura e Portugal está muito próxima de ser perfeita. Como em tudo na vida, as pessoas têm influência. As pessoas não aproximam os territórios, mas fazem com que não se afastem. Além da habitual boa relação entre Extremadura e Portugal há, a nível pessoal, uma excelente relação com o primeiro-ministro António Costa.

É importante, para si, ter aqui um governo socialista também?

Além de companheiro socialista, ele é um bom amigo há muito tempo. Quando ele se candidata às eleições, eu venho fazer campanha a Portugal, como se as eleições também fossem minhas.