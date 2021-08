Governador de Nova Iorque demite-se no meio de escândalo sexual

O governador de Nova Iorque, o democrata Andrew Cuomo, anunciou a demissão no meio de um escândalo sexual, depois de a procuradoria estatal concluir que terá assediado quase uma dúzia de mulheres.

"Penso que, dadas as circunstâncias, a melhor maneira que posso ajudar agora é demitir-me e deixar o governo voltar a governar", disse Cuomo numa declaração. A demissão será efetiva dentro de 14 dias, com Cuomo a ser substituído pela número dois, a democrata Kathy Hochul, que será a primeira mulher governadora de Nova Iorque.

"O meu instinto é lutar contra esta polémica, porque acredito realmente que tem motivos políticos", acrescentou Cuomo. O governador tinha sido elogiado pelo trabalho que fez no combate à pandemia de covid-19.

Cuomo, de 63 anos e governador desde 2011, enfrentava a ameaça de um impeachment na Assembleia Estadual, onde parecia haver votos suficientes para avançar. Não é claro se este processo irá ou não continuar (o ex-presidente Donald Trump também foi alvo de um impeachment já depois de deixar a Casa Branca, tendo sido ilibado).

Há uma semana, o presidente norte-americano, Joe Biden, tinha dito que Cuomo devia demitir-se, depois de serem conhecidas as conclusões do relatório da procuradoria-geral de Nova Iorque. O relatório dava conta de casos de assédio sexual e de um ambiente de trabalho "hostil" para as mulheres. Cuomo nega as acusações.