Forte explosão no porto do Dubai seguida de incêndio

Um forte incêndio deflagrou esta noite no porto do Dubai após uma explosão, ao que as primeiras informações indicam, num contentor.

Segundo a AFP, a detonação foi de tal forma forte que foi ouvida em toda aquela cidade dos Emirados Árabes Unidos.

"Os meios de Proteção Civil do Dubai estão atualmente a lidar com um incêndio causado por uma explosão de um contentor marítimo, a bordo de um barco no porto de Jebel Ali", informaram as autoridades do Dubai em comunicado difundido pelas redes sociais.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Até agora, não há a registar feridos no incêndio no porto de YJebel Ali", acrescentou.

Vídeos gravados por moradores do Dubai e divulgados nas redes sociais mostram uma bola de fogo a iluminar o céu noturno do emirado, por volta das 23:45 locais (20:45 de Lisboa).

Também já foram publicadas imagens da destruição provocada pela detonação, mas a extensão dos danos causados pela explosão no porto e na carga não foi imediatamente esclarecida.

Pelo menos três moradores da área onde ocorreu a explosão relataram que as portas e janelas das suas casas foram violentamente sacudidas pela explosão.

em atualização