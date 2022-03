"Europa e EUA estão a apostar em sanções à Rússia que constituem uma espécie de "guerra nuclear económica""

A invasão da Ucrânia só pode terminar com uma rendição ucraniana ou acredita que é possível uma mediação que salve a face a Vladimir Putin e permita a Volodymyr Zelensky manter a soberania do país?

Sim, acredito que é possível uma mediação que salve a face a Putin e permita a Zelensky manter a soberania do país. Infelizmente, essa solução - que poderá ocorrer quando a Rússia capturar pontos vitais na Ucrânia - implicará a perda de integridade territorial neste país. A definição da partição e a garantia da neutralidade da Ucrânia constituirão o epicentro das negociações de mediação.

É só o risco de uma guerra nuclear que impede a NATO de intervir em favor da Ucrânia?

Acima de tudo é o risco de escalada nuclear que impede a NATO de intervir no terreno. Mesmo que não existisse este risco, uma intervenção direta num país com a dimensão da Ucrânia (que não é membro da NATO) exigiria recursos humanos, operacionais e equipamento a uma escala muito maior do que qualquer anterior intervenção pela NATO em situações de conflito. A Europa e os EUA estão a apostar na aplicação de sanções à Rússia que constituem uma espécie de "guerra nuclear económica", segundo a convicção que "a ambição militar de um país é limitada pela sua capacidade de resistência económica".

Acredita que a unidade atual na NATO e na UE são para manter depois de esta guerra terminar?

A invasão da Rússia pela Ucrânia obriga a UE e os seus Estados membros a repensar a política de defesa comum e as responsabilidades nacionais neste domínio. São expectáveis divergências, quer dentro da UE, cuja geografia alargada acarreta prioridades nacionais diferentes, quer na articulação da missão e responsabilidade das forças comuns de defesa NATO e europeias. Recorrendo ao pensamento de um dos grandes analistas da integração europeia, Ernst Haas, as "contradições apenas poderão ser sanadas através da intensificação de cooperação".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Alguma hipótese de sanções económicas e resultados militares insuficientes levarem a uma mudança de liderança em Moscovo?

Esse é o desejo da Europa, EUA e seus aliados. Mais do que mudança de liderança, a solução jaz na democratização do regime político russo que, neste momento, assenta num modelo de capitalismo de Estado patrocinado por oligarquias autocráticas, sustentado em forças militares e de segurança, e reforçado pela capacidade nuclear do país. Até à data, não temos informações que sugiram a abertura de fendas no regime.

Como avalia o desempenho de Joe Biden nesta crise?

Não seria possível fazer muito mais, sem avançar para uma intervenção militar direta na Ucrânia, com o risco de escalada nuclear. O presidente Biden tem deixado claro, nos seus discursos, que não irá colocar tropas em solo ucraniano. A administração norte-americana tem apoiado a NATO no envio de armas e equipamentos à Ucrânia, e também as forças de defesa ucranianas através de informações ("intelligence"). Todavia, a estratégia de Biden está centrada na imposição de sanções draconianas com o objetivo de isolar a Rússia e decapitar os pilares financeiros do regime, assim como a sua capacidade bélica. Mais ainda, os EUA estão a assegurar uma válvula de escape à Europa face à dependência energética perante a Rússia, quer fornecendo diretamente gás em forma líquida, quer através de intensas negociações com países produtores de petróleo e gás. Estão a cooperar também com a UE, através da task force transatlântica de investigação que visa identificar as elites que apoiam o regime de Putin e congelar os seus ativos financeiros internacionais.

A China tira vantagens deste choque Ocidente-Rússia ou uma eventual crise económica global anulará quaisquer vantagens que possa colher?

A China tem demonstrado a capacidade de desenvolver uma estratégia económica e financeira global sustida com o fim de destronar a hegemonia dos modelos de capitalismo e ideologia democrática ocidentais. A estratégia chinesa assenta em investimentos externos infraestruturais, através do programa One Belt One Road, no qual a Rússia é parceira, na criação do Asian Infrastructure Investment Bank, em 2016, no qual a China detém a maior participação, e no desenvolvimento (e integração de bancos russos em) sistemas de pagamentos que constituem alternativas de integração financeira (competindo, por exemplo, com a rede SWIFT). Alguns analistas sugerem que a violência das atuais sanções contra a Rússia contribuirá para a integração de regimes autocráticos no sistema financeiro chinês, tentando reduzir a sua própria vulnerabilidade a potenciais sanções ocidentais. A China tem apostado também na autossuficiência alimentar e tecnológica, como elemento vital de segurança. Apesar disso, esperam-se fortes pressões inflacionárias como consequência da Guerra.

A ONU pode fazer mais nesta crise ou o sistema de veto no Conselho de Segurança a paralisa completamente?

A Rússia já tinha usado o seu poder de veto para impedir que o Conselho de Segurança das Nações Unidas adotasse uma resolução condenando a anexação da Crimeia em 2014 e voltou a fazê-lo no dia 25 de fevereiro último para vetar a resolução que determinava a retirada imediata de todas as tropas russas do território ucraniano. Não conseguiu impedir que fosse convocada pelo Conselho de Segurança a reunião de emergência da Assembleia Geral das Nações Unidas, na qual foi adotada a Resolução "Agressão contra a Ucrânia" que condena a invasão e apela a um cessar fogo efetivo e imediato. Embora as Resoluções da Assembleia-Geral não sejam vinculativas, o peso político do voto foi avassalador, uma vez que reúne 141 Estados na condenação à invasão pela Rússia, colocando Putin numa posição de isolamento alargado a nível internacional.

leonidio.ferreira@dn.pt