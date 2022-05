Embargo da UE ao petróleo russo possível "dentro de dias", diz Berlim

Um embargo europeu ao petróleo russo é possível "dentro de alguns dias", disse o ministro da Economia alemão, Robert Habeck, embora tenha reconhecido que a medida não é ainda consensual no seio da União Europeia (UE).

"Apenas alguns estados, especialmente a Hungria, que levantaram problemas", disse Habeck à televisão pública alemã ZDF na segunda-feira à noite. Mas "as discussões continuam" e "acho que conseguiremos um avanço em poucos dias".

A UE já anunciou o fim das importações russas de carvão a partir de agosto próximo, mas um embargo de petróleo até ao final do ano ainda está em discussão.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Um embargo está próximo", notou Habeck, que sublinhou que as sanções europeias devem ser decididas por unanimidade.

Bundeswirtschaftsminister Robert #Habeck geht davon aus, dass sich die EU „innerhalb von wenigen Tagen" auf ein Öl-Embargo gegen Russland einigen wird. Bei Gas sei das aber komplizierter, so der Grünen-Politiker in #Davos. pic.twitter.com/KptLYSOqNj - ZDF heute journal (@heutejournal) May 23, 2022

Originalmente, Bruxelas previa interromper as importações de petróleo bruto russo no espaço de seis meses e de produtos refinados até ao final de 2022.

Mas a Hungria tem recusado o sexto pacote de sanções proposto pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, por falta de garantias sobre a manutenção do seu abastecimento.

O primeiro-ministro húngaro, Victor Orban, que endossou todas as sanções europeias até ao momento, apesar da sua proximidade com o presidente russo, Vladimir Putin, também teme um aumento de preços.

Um país sem litoral ou acesso ao mar, a Hungria depende do petróleo trazido da Rússia pelo oleoduto Druzhba.

Budapeste solicitou assim uma isenção para o abastecimento por esta rota, representando uma pequena parte das compras europeias: 0,7 dos 2,8 milhões de barris por dia.

Uma extensão de dois anos oferecida à Hungria, Eslováquia e República Checa foi considerada insuficiente pelo governo húngaro.

A Hungria pediu pelo menos quatro anos e quase 800 milhões de euros em financiamento europeu para adaptar as suas refinarias e aumentar a capacidade do gasoduto Adria, que vem da Croácia.

Desde a invasão da Ucrânia, a UE também procurou reduzir rapidamente a sua dependência do gás russo.