Dois navios dos EUA começam desminagem no estreito de Ormuz. Negociações diretas em curso no Paquistão

O Comando Central das Forças Armadas dos EUA (CENTCOM) informou que as forças norte-americanas começaram este sábado "a preparar as condições para a desminagem no estreito de Ormuz", através da "realização de operações por dois contratorpedeiros de mísseis guiados da Marinha dos EUA".O CENTCOM refere-se ao USS Frank E. Peterson e ao USS Michael Murphy, que "transitaram pelo estreito de Ormuz e operaram no Golfo Pérsico como parte de uma missão mais ampla para garantir que o estreito está completamente livre de minas marítimas previamente instaladas pela Guarda Revolucionária Islâmica do Irão", de acordo com o comunicado divulgado.“Hoje, iniciámos o processo de estabelecimento de uma nova passagem e partilharemos em breve esta rota segura com a indústria marítima para incentivar o livre fluxo do comércio”, disse o Almirante Brad Cooper, comandante do CENTCOM.Os EUA avançaram ainda que "reforços adicionais das forças norte-americanas, incluindo drones subaquáticos, vão juntar-se à operação de limpeza nos próximos dias".