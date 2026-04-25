Delegação do Irão deixa Islamabad após entregar documento com "todas as preocupações” aos paquistaneses

Duas fontes do governo paquistanês citadas pela Sky News revelam que a delegação do Irão já deixou Islamabad, depois se se ter reunido com as autoridades paquistanesas.Assim sendo, não há negociações diretas com os enviados de Donald Trumpo, Steve Witkoff e Jared Kushner, que viajam para o Paquistão, embora não seja conhecido quando está a chegada prevista.Uma fonte diplomática iraniana citada pela agência Reuters garante que o Irão "não aceitará exigências maximalistas" quando questionada sobre as reservas em relação à posição dos EUA neste conflito.Certo é que Trump tem feito questão de dizer qualquer um acordo deve incluir a renúncia do Irão ao enriquecimento de urânio, bem como a livre circulação de petróleo pelo Estreito de Ormuz.