Colisão de comboios na República Checa faz dois mortos e dezenas de feridos

Uma colisão entre comboios na República Checa durante a manhã desta quarta-feira fez dois mortos e dezenas de feridos perto de Milavce, no interior do país, perto da fronteira com a Alemanha.

Para o local foram enviados helicópetros de resgate e ambulâncias.

O vice-primeiro-ministro Karel Havlicek disse que um dos comboios ignorou um sinal para parar e colidiu com o outro. O governante descreveu a situação como "séria" e disse estar a caminho do local do acidente.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Um porta-voz dos bombeiros disse à imprensa local, citada pelo The Mirror, que duas pessoas morreram de imediato, enquanto sete estavam em estado críticos e 31 outros estavam a receber tratamento.

"Hoje, pouco depois das 8.00, dois comboios colidiram na linha perto da zona de Milavce, na região de Domazlice", escreveu a polícia nacional no Twitter.

"Foram reportados dezenas de feridos. Estamos a ajudar na evacuação dos passageiros", acrescentaram as autoridades.

A companhia de caminhos-de-ferro disse que estão envolvidos na colisão um comboio internacional de alta velocidade que fazia a ligação entre a cidade checa de Plzen a Munique, na Alemanha, e um comboio de passageiros que fazia ligações locais.

em atualização