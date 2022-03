Do desastre radioativo à disputa de receitas culinárias

História contestada

Ucrânia significa literalmente "no limite". A Rússia moderna e a Ucrânia têm as suas raízes no estado medieval de Kievan Rus, que no seu auge se estendia do mar Negro ao Báltico. De facto, o presidente russo, Vladimir Putin, escreveu um ensaio de cinco mil palavras tentando provar que "russos e ucranianos são um só povo". Mas os ucranianos falam a sua própria língua e muito do que hoje é a Ucrânia fazia parte da Comunidade Polaco-Lituana, com outras áreas controladas pelos cossacos e tártaros da Crimeia até ao final do século XVIII. Tornou-se então parte do império czarista russo, embora algumas regiões ocidentais pertencessem ao Império Austro-Húngaro.

Borscht e Frango à Kiev

Enquanto no Ocidente há quem pense no borscht como sinónimo da culinária russa, a Ucrânia afirma que a sopa à base de beterraba com couve faz parte da sua herança nacional e que remonta ao século XIV. Vários outros pratos são disputados pela Rússia e pela Ucrânia, incluindo o frango à Kiev.

Problemas económicos

A anexação da Crimeia e a perda do Donbass industrial em 2014 lançaram a economia ucraniana numa queda livre. O PIB caiu mais de 6% e, no ano seguinte, caiu quase um décimo, com a inflação a atingir mais de 40%. Desde então, a economia recuperou um pouco, mas o país de 45 milhões de habitantes continua a ser um dos mais pobres da Europa. O salário médio mensal é de 615 dólares (550 euros). O país depende de taxas de trânsito para o gás russo em direção à Europa, mas os novos gasodutos de energia de Moscovo, como o Nord Stream, evitam-nas. Durante as disputas em 2006 e 2009, Moscovo cortou o fornecimento para a Ucrânia no inverno, provocando escassez na Europa. O país também sofre de corrupção endémica, com ativistas anticorrupção a sofrerem ataques físicos regularmente.

Chernobyl

O pior acidente nuclear mundial aconteceu na Ucrânia em 26 de abril de 1986, na central nuclear de Chernobyl. Muitas centenas morreram, embora o número exato de vítimas permaneça controverso. As autoridades soviéticas tentaram inicialmente encobrir o desastre. Por fim, 350 mil pessoas foram evacuadas num raio de 30 km ao redor da central, uma zona de exclusão que permanece desabitada, além de alguns moradores idosos que regressaram apesar da proibição oficial. Só será seguro para o ser humano lá viver dentro de 24 mil anos. Nos últimos tempos, o local tornou-se uma atração turística, com o sucesso da minissérie da HBO Chernobyl.

A fome de Estaline

A Ucrânia tornou-se mais tarde parte da União Soviética, sofrendo durante a grande fome devastadora conhecida como Holodomor, causada pelas políticas de Joseph Estaline que mataram cerca de cinco milhões de pessoas. As tensões entre Kiev e Moscovo aumentaram novamente nas décadas que se seguiram ao desmembramento da União Soviética, em 1991, quando a esmagadora maioria do povo ucraniano votou pela independência. Depois de uma revolta popular pró-Ocidente ter levado à fuga do presidente apoiado pela Rússia, Viktor Yanukovych, em 2014, Moscovo anexou a península da Crimeia e apoiou separatistas no Leste da Ucrânia. O conflito já custou cerca de 14 mil vidas.