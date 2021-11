Carro atropela várias pessoas em parada de Natal no Wisconsin

Um SUV vermelho ultrapassou as barreiras de segurança e atropelou várias pessoas durante uma parada de Natal na cidade de Waukesha, no Wisconsin, EUA, com os serviços de emergência a serem chamados para um incidente com múltiplas vítimas.

Um balanço inicial das autoridades, citado por um jornalista local, apontava para pelo menos dois mortos e vários feridos. Mas mais tarde a polícia confirmou apenas a existência de mais de 20 feridos.

O carro foi entretanto apreendido, mas a polícia não confirmou se houve alguém detido.

Nas redes sociais há vários vídeos do veículo, incluindo do momento em que este ultrapassa as barreiras da polícia, sendo também ouvidos tiros.



A senadora de Wisconsin, Tammy Baldwin, classificou o incidente de Waukesha de "horrível" e pediu às pessoas que rezassem pelas vítimas.

"A violência horrível na parada de Natal de Waukesha é de partir o coração. Por favor, mantenham as vítimas nas vossas orações esta noite", escreveu nas redes sociais.