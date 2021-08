Na terça-feira, dia 17, Jair Bolsonaro foi acusado de falsificação de documentos. Cinco dias antes, de partilhar informação sigilosa. Na véspera, de curandeirismo e charlatanismo. Dia 2, fora incluído num inquérito que apura fake news a propósito do voto eletrónico usado nas eleições. Só em agosto, portanto, o presidente da República do Brasil tornou-se suspeito de praticar quatro crimes na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado, no Supremo Tribunal Federal (STF), no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Contabilizadas, as investigações já ultrapassam as duas dezenas.

"Não aceitarei intimidações: vou continuar exercendo o meu direito de cidadão, de liberdade de expressão, de criticar, de ouvir, e atender, acima de tudo, a vontade popular", reagiu Bolsonaro.