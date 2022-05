Biden e Bolsonaro vão discutir risco de golpe militar no Brasil

O risco de Jair Bolsonaro não aceitar os resultados das eleições de 2 de outubro no Brasil em caso de eventual derrota será tema do encontro do presidente brasileiro com o seu homólogo norte-americano Joe Biden, no encontro entre ambos à margem da Cimeira das Américas, marcado para os próximos dias (6 a 1o de junho) em Los Angeles. A reunião decorrerá dias depois de Bolsonaro ter levantado novamente suspeitas, sem provas, de eventual fraude no sistema de voto eletrónico e de Biden, via Departamento de Estado e via CIA, ter reforçado que não quer ouvir falar em desrespeito ao veredicto das urnas.

"A CIA, no ano passado, e o Departamento de Estado, já neste ano, sublinharam junto ao governo brasileiro que os Estados Unidos não querem problemas nas eleições e desejam que o derrotado aceite o resultado - esse ponto é claro e não mudou", diz ao DN James Naylor Green, professor titular de História Latino-Americana na Universidade de Brown, que vem aconselhando a Administração Biden em questões ligadas ao Brasil.

William Burns, nomeado por Biden diretor da CIA, o serviço de inteligência norte-americano, encontrou-se em julho de 2021 no Palácio do Planalto com o presidente e dois dos seus conselheiros - o general Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, e Alexandre Ramagem, então chefe da ABIN, o serviço de inteligência brasileira, segundo noticiou a Reuters. De acordo com a agência de notícias, alguns dos seus interlocutores tentaram minimizar o impacto das declarações de Bolsonaro ao atacar o sistema eleitoral do país. Em resposta, Burns teria dito que o processo democrático é sagrado e que o presidente do Brasil não deveria falar como tem falado.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Não sei ao certo tudo o que Biden vai discutir com Bolsonaro na reunião paralela entre ambos mas vai, com toda a certeza, manter que não quer contestação às eleições, até porque ele enfrenta ainda todos os efeitos da recusa de Donald Trump em aceitar os resultados e teme que no Brasil a situação se repita", continua Green.

À superfície, no entanto, a insistência de Biden para que Bolsonaro participe da cimeira visa "preencher a sala". "Biden sentiu que a cimeira estava muito fraca, dada a ausência de López Obrador, do México, em protesto por Nicarágua, Venezuela e Cuba não terem sido convidadas, e, por isso, percebeu que era absolutamente necessária a presença do Brasil, outro país importante das Américas, para que a sala não parecesse esvaziada".

Dessa forma, enviou Chris Dodd, assessor especial da Casa Branca, a Brasília para convidar Bolsonaro. Inicialmente contrário à viagem, o presidente brasileiro aceitou o pedido até por lhe poder ser útil no contexto da pré-campanha eleitoral. "Para Bolsonaro será interessante uma fotografia ao lado de Biden para mostrar que ele não está tão isolado internacionalmente como se diz e que não apoia apenas políticos autocráticos, como Vladimir Putin, que visitou uma semana antes da guerra", sublinha ao DN Vinícius Rodrigues Vieira, professor de Relações Internacionais na Fundação Armando Álvares Penteado com passagem pelas universidades americanas de Berkeley e Yale.

A leitura geopolítica de que a insistência no convite de Biden a Bolsonaro possa representar um eventual apoio do presidente norte-americano ao seu homólogo nas eleições de outubro não é considerada provável por Rodrigues Vieira. "Será algo apenas protocolar, até porque quando Biden venceu Trump, Bolsonaro cometeu todas as "gafes" possíveis ao sugerir e até afirmar que a vitória ocorrera após eventuais fraudes, o que gerou distanciamento entre Casa Branca e Planalto".

Mesmo já depois de ter aceite o convite, Bolsonaro chamou Biden de velho, em entrevista à CNN Brasil. "Estivemos na cimeira do G-20, em outubro, e ele passou por mim sem nem olhar na cara", contou o chefe de Estado do Brasil. "Deve ser coisa da idade", rematou.

No entanto, lembra Rodrigues Vieira, "os EUA têm um histórico de intervenção na América Latina, e não só, de apoio aos candidatos mais à direita" - incluindo de apoio ao golpe militar de 1964 no próprio Brasil. "Será, nesse caso, que o governo Biden vê em Bolsonaro um seguro contra um alinhamento do Brasil à China?", pergunta. E volta a perguntar: "Consta que [Franklin Delano] Roosevelt disse sobre [Rafael] Trujillo, ditador da República Dominicana, algo como "ele pode ser um filho da puta, mas é o nosso filho da puta", será que Biden vê Bolsonaro como Roosevelt via Trujillo num eventual cenário de guerra fria com a China?"

No entanto, para o académico, "como os Estados Unidos, publicamente, já disseram que não querem Bolsonaro a complicar as eleições de outubro", o encontro pode servir de aviso ao presidente brasileiro de que, "ao contrário do que sucedeu na guerra fria original, com Trujillo e outros, os EUA de hoje já não toleram tanto os escroques, mesmo que sejam "os nossos escroques"".

Para Rodrigues Vieira, o antigo presidente Lula da Silva, que lidera a corrida eleitoral com 21 pontos de vantagem (48 a 27) sobre Bolsonaro, segundo sondagem do instituto Datafolha de quinta-feira, 26, seria mais interessante para o governo dos democratas. "Lula, que circula com [o chanceler alemão Olaf] Scholz e [o presidente francês Emmanuel] Macron, pode ser muito mais interessante, para fins de longo prazo, aos propósitos de Biden de consolidar blocos democráticos além do Ocidente".

A Cimeira das Américas deste ano, a nona desde a original, em 1994, em Miami, com Bill Clinton como anfitrião, tem a presença confirmada de representantes de 32 países, entre os quais Justin Trudeau, do Canadá, e Alberto Fernández, da Argentina, além de Bolsonaro.

dnot@dn.pt