Biden caiu de bicicleta mas não sofreu ferimentos

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sofreu neste sábado uma queda de bicicleta, mas não sofreu ferimentos, durante um passeio perto da sua casa de férias em Rehoboth Beach, no estado de Delaware, ao lado da mulher Jill Biden.

Um vídeo a circular nas redes sociais mostra o momento da queda do presidente norte-americano, que se levantou imediatamente após a queda, com a ajuda de alguns dos seus seguranças, soltando um "estou bem". O momento foi captado por várias pessoas que se encontravam no local a filmar o passeio do presidente americano.

WATCH: President Biden falls to the ground during bike ride in Delaware; he appeared to be unharmed pic.twitter.com/VQUol2u5rJ - BNN Newsroom (@BNNUS) June 18, 2022

O presidente norte-americano, que usava capacete, explicou que ficou "com o pé preso" quando tentava sair da bicicleta.