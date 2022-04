As "princesas" ucranianas neste castelo checo sonham voltar para casa

Olga Shandyba nunca tinha vivido num castelo até ser obrigada, pela guerra em curso, a fugir da Ucrânia. Ainda assim, ela trocaria sem pestanejar este refúgio de conto de fadas checo para poder voltar à sua humilde moradia.

A costureira de 37 anos faz parte de um grupo de 22 refugiados ucranianos que residem, de momento, no castelo de Becov nad Teplou, no oeste da República Checa, graças a uma iniciativa do Instituto Nacional do Património.

"Nunca pensámos em viver num castelo", disse Shandyba à AFP neste edifício que abriga o santuário de São Mauro, uma peça de arte romana do século XIII.

"As nossas filhas são como umas princesas, nós somos como umas princesas. Para elas, é uma aventura. E, de certo modo, é uma aventura para nós também", reconhece.

Becov acolhe 12 crianças refugiadas e dez mulheres de diferentes profissões: desde uma florista até uma advogada, passando por uma pianista.

"Estamos muito agradecidas pela tranquilidade, pelo aconchego, pela amabilidade", continua Shandyba, que escapou, de comboio, dos fortes bombardeamentos em Ojtirka, no norte da Ucrânia.

A República Checa acolheu cerca de 300 000 dos quatro milhões de refugiados ucranianos que fugiram desde o início do conflito, a 24 de fevereiro.

O Instituto do Património instalou 110 camas em 17 lugares históricos espalhados pelo território para acolher, gratuitamente, refugiados ucranianos. "Registámos até agora 66 refugiados", declarou a sua porta-voz, Klara Veberova.

Deste total, 22 estão em Becov nad Teplou, instalados em dois edifícios, por detrás da entrada do castelo, e num dormitório normalmente destinado aos guias.

"Este ano, contrataremos apenas guias locais que já tenham alojamento", afirmou o encarregado de Becov, Tomas Wizovsky.

Azul e amarelo

Nastya Bidkova, uma professora de canto de Dnipro (no leste da Ucrânia), também agradece pela oportunidade "absolutamente inesperada" de poder dormir num castelo do século XIV.

"Sentimo-nos muito felizes quando chegámos, à noite, e vimos um bonito castelo com as nossas bandeiras nas janelas. Foi realmente simpático", recorda.

De todos os castelos incluídos no projeto, Becov foi o que teve mais facilidade para instalar as bandeiras ucranianas, já que o azul e o amarelo eram as cores dos seus antigos proprietários, a família Questenberg, relata Wizovsky. "Já tínhamos no armazém e recuperámos as bandeiras quase no instante em que a decisão foi tomada, para mostrar a nossa solidariedade", acrescentou.

No caso das mães, a preocupação permanece. Os sorrisos minguam, enquanto procuram pequenos trabalhos para se ocuparem e não terem tempo de pensar na situação que se vive no seu país.

Com menos de 1000 habitantes, o povoado de Becov nad Teplou experimentou um forte aumento da população com a chegada de mais de 60 refugiados ucranianos no último mês.

Além dos refugiados recebidos no castelo, alguns foram alojados em hotéis e em pensões, e outros, em casas de particulares. A câmara municipal organizou uma reunião para dar as boas-vindas aos recém-chegados.

As crianças agora frequentam a escola local. A câmara cuida dos vistos e dos artigos de primeira necessidade, como sabonetes e toalhas. Também procura empregos, ainda difíceis de encontrar, para os novos habitantes.

Os refugiados também desfrutam de uma visita gratuita ao castelo, com todos os seus tesouros.

Trabalhar para não pensar

A invasão russa paira no ambiente, porém, embora as crianças tenham começado a desfrutar da nova situação e deixado os seus medos para trás. "Nos dois primeiros dias, não falavam. Estavam muito tímidos, muito silenciosos, depois de todo o sofrimento e das viagens", relata Wizovsky. "Agora, são crianças como as outras", completa.

"Sim, vivem num castelo, mas não é gratificante", disse Wizovsky.

Nastya Nidkova é uma das que renunciariam, sem hesitar, a essa experiência no castelo para voltar para a Ucrânia, "reencontrar as nossas famílias e os nossos homens que lutam pela paz lá".

Olga Shandyba também quer voltar para sua casa, "se é que ainda está de pé".