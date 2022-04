Alexander, o novo senhor da guerra

E ao 45.º dia de guerra, Vladimir Putin mudou as chefias de topo que coordenavam as operações militares na Ucrânia. Na cúpula ficará agora Alexander Dvornikov, de 60 anos, que entrou aos 17 anos para o exército depois de ter frequentado uma escola militar.

Dvornikov é considerado como um general com "larga experiência", nomeadamente, na Síria, alguém que "pode melhorar a coordenação" dos vários comandos independentes [eram 125, mas passaram a 100] a atuar no terreno e conseguir "algum êxito" a tempo do 9 de maio - dia da capitulação nazi em 1945, o "Dia da vitória" que a Rússia festeja com paradas militares na Praça Vermelha e com o habitual discurso de Vladimir Putin.

E além do mais, diz à BBC a fonte que revela a mudança estratégica, Dvornikov é um militar familiarizado com aquele cenário, por ser desde 2016 comandante do distrito militar sul da Rússia.

Nascido em Ussuriysk, cidade junto à fronteira com a China e perto do Pacífico, o novo líder foi o primeiro dos comandantes das forças militares russas na Síria. A sua liderança valeu-lhe, em 2016, a medalha de "Herói da Federação Russa" - a mais recente das que já recebeu do Kremlim, desde 1996: "Ordem de Mérito Militar", "Ordem por Mérito à Pátria", "Ordem de Coragem", etc.

Desde 1982 que o lugar de chefia é recorrente na sua carreira militar. O que pode mudar? "Esse comandante, em particular, tem muita experiência em operações russas na Síria. Portanto, espera-se que o comando e controle geral melhorem", diz a fonte citada pela BBC.

Se isto não é um crime de guerra, o que é um crime de guerra?

A pergunta de Ursula Von Der Leyen, presidente da Comissão Europeia, foi antecedida de um "my instinct says" e precedida de uma breve explicação: "Mas, sou médica de formação. Os juristas têm que investigar isto cuidadosamente. Vi as fotos que Denys Shmyhal [primeiro-ministro ucraniano] me mostrou: pessoas a serem mortas quando passavam nas ruas. Também podemos ver pelos nossos próprios olhos que os alvos da destruição da cidade [Bucha] foram os civis. Edifícios residenciais não são alvos militares".

Ursula von der Leyen, que esteve na Ucrânia, manifestou a preocupação de que "é extremamente importante que tudo seja bem documentado para evitar derrotas em tribunal se as provas não forem suficientemente fortes".

Olaf Scholz, chanceler alemão, que garantiu que a Alemanha vai continuar a apoiar com "armas defensivas" o exército ucraniano - a ministra da Defesa diz não ser possível entregar mais armas das reservas das forças armadas alemãs e que as futuras entregas devem ser feitas através da indústria de armamento -, foi mais direto: "Não podemos ignorar que isto é crime. Estes são crimes de guerra que não podemos aceitar. Aqueles que fizeram isto deve ser responsabilizados". O presidente da câmara de Bucha assegura que foram mortos mais de 360 civis e que entre 260 a 280 foram encontrados numa vala comum.

Horas depois, Mykhailo Fedorov, vice-primeiro-ministro ucraniano, tinha uma novidade: "Já foram encontrados muitos dos assassinos que aterrorizaram os civis em Bucha e Irpin" graças ao uso de tecnologia de reconhecimento facial e inteligência artificial.

O ministério da Defesa ucraniano começou a usar a tecnologia de reconhecimento facial da empresa norte-americana Clearview AI, que tem uma base de dados com 10 mil milhões de fotografias e mais de 2000 milhões de imagens da rede social russa Vkontakt.

"Em breve teremos toda a informação sobre estas pessoas: os seus perfis nas redes sociais, com quem vivem e quem serviram na vida militar", garantiu Mykhailo Fedorov.

Lyudmila Denisova, responsável ucraniana para os direitos humanos, por seu lado, acusou as tropas russas e chechenas ao serviço de Moscovo de "dispararem à queima-roupa" contra civis em Bucha, de "torturarem até à morte adultos e crianças" e de terem instalado "uma verdadeira câmara de tortura" no seu quartel-general.

Os relatos de "crimes de guerra" sucedem-se. Em Makirov, aldeia na região de Kiev, por exemplo, foram encontradas 132 pessoas fuziladas, muitas delas em valas comuns.

Alerta em Lugansk: "fujam"

"Eles [os russos] estão a acumular forças, os bombardeamentos estão a aumentar", avisa Serhiy Gaidai, o governador da região, que pede aos habitantes que ainda resistem [30% da população não fugiu] para saírem enquanto há tempo.

O aviso, em tudo semelhante ao de terça-feira passada, baseia-se na suspeita de que estará iminente um "ataque em grande escala" contras as tropas ucranianas em Lugansk.

"Vemos que os equipamentos [militares] estão a chegar de diferentes direções, que os russos estão a trazer homens, combustível (...) os bombardeamentos são mais fortes", afirma Gaidai.

As autoridades ucranianas têm referido que as forças russas estão gradualmente a retirar-se das regiões do norte, em particular ao redor de Kiev, para se deslocarem para o leste e sul do país.

Moscovo também já revelou que passaria a concentrar a sua ofensiva na região do Donbass, onde se localiza Lugansk e que, em grande parte, já está controlada pelos militares russos e aliados separatistas. Os ataques, cada vez mais concentrados no sul e leste - Donbass, Mariupol e Mykolaiv são disso exemplo - , parecem revelar a "intenção" já denunciada por Biden e Macron de que Putin quer ter uma "vitória" para apresentar daqui a um mês, a 9 de maio.

A visita "surpresa"

O encontro não estava anunciado e a própria palavra "surpresa" serviu de legenda à fotografia onde Johnson e Zelensky surgem sentados à frente um do outro. O primeiro-ministro britânico foi a Kiev "apresentar um novo pacote de ajuda financeira e militar": 120 veículos blindados e sistemas de mísseis antinavio e antitanque; e mais de 450 milhões de euros de ajuda, através do Banco Mundial, o que eleva o montante total de fundos comprometidos para 910 milhões de euros.

A promessa? "Daremos todo o apoio à Ucrânia para que nunca mais seja invadida", disse Boris Johnson.

Quase precisamente à mesma hora, Ursula von der Leyen anunciava que a campanha internacional "Stand Up for Ukraine" arrecadou 10,1 mil milhões de euros para apoiar a Ucrânia.

Quase despercebida passava a visita do chanceler austríaco, Karl Nehammer, não fosse a frase repetida de Zelensky: apesar das atrocidades "estou pronto para negociações (...) para encontrar uma maneira de parar esta guerra".

Na frase seguinte profere um enigma que não esclarece:" Neste momento estamos a considerar um diálogo paralelo".

A última ronda de conversações diretas russo-ucranianas realizou-se a 29 de março.

Mais de 4,4 milhões de ucranianos já fugiram do país

Mais de 4,4 milhões ucranianos já fugiram da Ucrânia, de acordo com os dados atualizados pelo Alto-Comissariado da ONU para os Refugiados (ACNUR).

Cerca de 90% dos que fugiram são mulheres e crianças, dado que as autoridades ucranianas não permitem a saída de homens em idade militar devido à lei marcial.

A ONU também estima o número de deslocados internos em 7,1 milhões, segundo dados da Organização Internacional para as Migrações (OIM).

No total, mais de 11 milhões de pessoas, ou seja, mais de um quarto da população, tiveram que abandonar as suas casas e atravessar a fronteira para chegar aos países vizinhos ou encontrar refúgio noutras localidades.

Esta é a pior crise de refugiados na Europa desde a II Guerra Mundial (1939-1945) e as Nações Unidas calculam que cerca de 13 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária.