Agenda privada de Trump revela que não tinha planos para ir ao Capitólio

Pence ataca Trump. Diz que não há espaço no partido para "apologistas de Putin"

Donald Trump estava ciente muito antes de subir ao palco do comício "Save America" a 6 de janeiro, que não iria marchar até ao Capitólio para protestar contra a vitória eleitoral de Joe Biden no Congresso, de acordo com a sua agenda privada da Casa Branca.

O antigo presidente iniciou o seu discurso de quase 75 minutos na Elipse dizendo que iria com a multidão para o Capitólio, e depois repetiu essa promessa quando disse que iria caminhar com eles pela Avenida da Pensilvânia em direção ao Capitólio.

Mas a agenda privada de Trump - divulgada pela comissão de investigação do ataque ao Capitólio na quarta-feira - mostra que Trump devia saber que não havia planos para ele se juntar a tal marcha, e que estava a ser levado de volta para a Casa Branca.

A agenda agora divulgada indica que Trump mentiu deliberadamente aos seus apoiantes, levantando o espetro de que tinha feito uma promessa que não tinha intenção de honrar para que eles descessem sobre o Capitólio e perturbassem o Congresso que empossava Biden como presidente.

É uma revelação significativa que poderia reforçar a alegação da comissão selecionada no processo de que Trump se envolveu numa conspiração criminosa para defraudar os Estados Unidos, procurando obstruir uma função legal do governo por meios enganosos ou desonestos.

"Trump a dizer à multidão que se juntaria a eles no Capitólio foi incendiário por pensarem que o seu marechal de campo estaria lá", disse Ryan Goodman, um antigo conselheiro especial do Departamento de Defesa. "É mais uma prova de que Trump sabia que estava a incitar uma situação já altamente volátil".

A agenda privada do ex-presidente pode também apoiar uma ação civil paralela intentada pelo congressista democrata Eric Swalwell, antigo gestor do impeachment da Câmara, que Trump provocou o ataque ao Capitólio através dos seus comentários no seu discurso.

"Trump incitou diretamente a violência no Capitólio que se seguiu e depois assistiu com aprovação à invasão do edifício", disse o processo judicial. "Os horríveis acontecimentos de 6 de janeiro foram uma consequência direta e previsível das ações ilegais dos réus".

A agenda privada do Trump para esse dia indicava que o antigo presidente deveria viajar diretamente da Casa Branca para a Elipse, falar no comício "Save America" lá, e depois regressar imediatamente à Casa Branca assim que o seu discurso tivesse terminado.

O antigo presidente estava atrasado a 6 de Janeiro, mas o carimbo da hora no documento diz 11.22 - cerca de meia hora antes de começar a falar no comício às 11.50 - o que significa que ele devia saber antes de subir ao palco que não ia ao Capitólio.

As promessas do Trump são significativas, pois serviram como uma das principais motivações para os seus apoiantes marcharem até ao Capitólio ao lado de grupos de milícias como os Guardiões do Juramento, e foram usadas por ativistas de extrema-direita como Alex Jones para encorajar a multidão ao longo do percurso.