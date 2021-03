Agência Europeia aprova vacina da Johnson & Johnson

A Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla inglesa) aprovou esta quinta-feira a vacina Janssen da covid-19, produzida pela farmacêutica Johnson&Johnson, considerando-a "segura e eficaz".

"A EMA acabou de recomendar que seja dada uma autorização condicional de introdução no mercado à vacina da Janssen contra a covid-19 para pessoas maiores de 18 anos", anunciou a agência na sua conta na rede social Twitter.

É a quarta vacina a ser aprovada na União Europeia e prevê-se que a distribuição tenha início já em abril. Portugal deverá receber 4,5 milhões de doses este ano.

O executivo comunitário, por seu lado, já reagiu adiantando, na mesma rede social, que deverá conceder rapidamente uma autorização condicional de introdução no mercado à vacina da Janssen contra a covid-19 para pessoas maiores de 18 anos.

Está previsto que Portugal receba 4,5 milhões de doses este ano da vacina desenvolvida pela Janssen, farmacêutica que é a subsidiária europeia da Johnson & Johnson.

Segundo um comunicado do Infarmed (Autoridade Nacional do Medicamento), esta vacina "é composta por um vetor viral, baseado em adenovírus que foi modificado, de forma a conter o gene responsável pela produção da proteína 'spike', uma proteína do vírus SARS-CoV-2, necessária para entrar nas células do corpo".

"A vacina da Janssen não contém o próprio vírus e não pode causar covid-19", sublinha o Infarmed, entidade responsável pela introdução de medicamentos em Portugal.

Ao contrário das outras três vacinas da covid-19 que já estão a ser administradas, a da Johnson & Johnson é de toma única e exige uma menor capacidade de frio para o seu transporte e armazenamento.

No âmbito do compromisso da farmacêutica com a Comissão Europeia, está previsto que Portugal receba, ao longo do segundo trimestre, os primeiros 1,25 milhões de vacinas da Janssen que fazem parte de um lote de 4,5 milhões que o país deverá ter disponíveis ao longo deste ano.

Até ao momento, a EMA deu `luz verde' a três vacinas contra o vírus SARS-CoV-2: a da Pfizer/BioNTech (também conhecida como Comirnaty), em 21 de dezembro de 2020, a da Moderna, em 06 de janeiro, e da AstraZeneca, em 29 de janeiro.

A EMA já iniciou também a "análise contínua" da vacina russa contra a covid-19, a Sputnik V, para determinar a sua conformidade com os requisitos da UE em matéria de eficácia, segurança e qualidade.

A primeira de dose única

O diretor executivo da Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla inglesa), Emer Cooke destacou que a vacina da Janssen, hoje aprovada, "é a primeira vacina que pode ser utilizada como dose única".

Em comunicado, Cooke destacou que com o aval hoje dado pela EMA a mais uma vacina da covid-19, "as autoridades em toda a União Europeia (UE) terão outra opção para combater a pandemia e proteger a vida e saúde dos seus cidadãos", salientando que "esta é a primeira vacina que pode ser utilizada como dose única".

Segundo a EMA, os resultados de um ensaio clínico envolvendo pessoas nos Estados Unidos, África do Sul e países da América Latina descobriram que a vacina Janssen covid-19 foi eficaz na prevenção da doença em pessoas a partir dos 18 anos de idade.

Este estudo envolveu mais de 44 mil pessoas, tendo metade recebido uma única dose da vacina e a outra metade, um placebo (uma injeção falsa).

A EMA explica que esta nova vacina é composta por um vetor viral, baseado em adenovírus que foi modificado, de forma a conter o gene responsável pela produção da proteína 'spike', uma proteína do vírus SARS-CoV-2, necessária para entrar nas células do corpo.

O sistema imunitário da pessoa reconhecerá a proteína 'spike' como estranha e produzirá anticorpos e ativará as células T (glóbulos brancos do sangue) para a atacar.

"O adenovírus não é capaz de se reproduzir e não causa a doença", destaca a agência.

O ensaio resultou numa redução de 67% no número de casos sintomáticos de covid-19 após duas semanas em pessoas a quem foi administrada a vacina covid-19 Janssen (116 casos em 19.630 pessoas) em comparação com pessoas a quem foi dado placebo (348 de 19.691 pessoas), o que significa que a vacina teve uma eficácia de 67%.

Segundo o comunicado da EMA, os efeitos secundários da vacina Janssen (farmacêutica que é a subsidiária europeia da Johnson & Johnson) foram geralmente suaves ou moderados e eliminados no espaço de alguns dias após a vacinação.

Os mais comuns eram dores no local da injeção, dores de cabeça, cansaço, dores musculares e náuseas.

A segurança e eficácia da vacina, garante a agência europeia, continuará a ser monitorizada à medida que for utilizada em toda a UE, através do sistema de farmacovigilância da UE e de estudos adicionais da empresa e das autoridades europeias.

A Comissão Europeia, com base na recomendação da EMA, deverá conceder rapidamente uma autorização condicional de introdução no mercado à quarta vacina contra a covid-19 para pessoas maiores de 18 anos.