O primeiro-ministro afirmou hoje que Portugal vai dar apoio técnico à Ucrânia para o seu processo de adesão à União Europeia e salientou que a opção europeia de Kiev deve ser acolhida "de braços abertos".

Esta colaboração entre os dois países foi anunciada por António Costa numa conferência de imprensa conjunta com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em Kiev, depois de uma reunião entre ambos que demorou mais de uma hora.

O líder do executivo português adiantou que, para desenvolver esse programa de cooperação, em junho, estará em Lisboa o chefe de gabinete adjunto do Presidente Volodymyr Zelensky.

Reuni hoje com o Presidente @ZelenskyyUa. #Portugal está inequivocamente ao lado da #Ucrânia e iremos reforçar o nosso apoio no plano humanitário, financeiro e militar.#StandWithUkraine️ pic.twitter.com/r8Fc8sw9uW - António Costa (@antoniocostapm) May 21, 2022

"Aguardamos com expectativa o relatório da Comissão Europeia sobre o pedido de adesão da Ucrânia à União Europeia. Pela parte de Portugal, daremos toda a colaboração técnica para apoiar esse processo de adesão, assim como também transmitiremos a nossa experiência na União Europeia", declarou.

"Acolhemos de braços abertos a opção clara que a Ucrânia fez pela Europa", disse logo na sua declaração inicial na conferência de imprensa, em que classificou Volodymyr Zelensky como "um líder que inspira o mundo", dizendo que representa "um exemplo de coragem e de notável resistência" perante a "brutal" agressão militar russa.

Zelensky afirma recusa alternativa à plena adesão do seu país à União Europeia

O Presidente da Ucrânia, por seu lado, recusou vias alternativas à plena adesão do seu país à União Europeia, considerando que representam em última instância um compromisso com as pressões da Rússia.

"A adesão à União Europeia será um sinal muito importante para o nosso povo. A via alternativa acaba por constituir não um compromisso, mas um compromisso com os russos, uma cedência às pressões" do regime de Moscovo, alegou Volodymyr Zelensky, depois de interrogado sobre a possibilidade de beneficiar de um estatuto especial de integração no mercado livre europeu, em vez de se sujeitar a um complexo e longo processo de adesão à União Europeia..

Neste ponto, Zelensky referiu-se aos países europeus que se colocaram sob dependência energética da Rússia e que "acreditaram em compromissos" com o Kremlin.

"Viu-se agora como não foram cumpridos esses acordos, em que situação esses países ficaram e qual a base de confiança dos compromissos com a Rússia", apontou.

Volodymyr Zelensky pegou também no argumento segundo o qual os processos de adesão à União Europeia, como o de Portugal, demoraram muitos anos a concretizarem-se e que a Ucrânia precisa de soluções urgentes.

Zelensky contrapôs que esses países atravessaram em paz esse processo de espera até à plena adesão.

"A Ucrânia está a percorrer esse caminho de adesão à União Europeia em guerra, com perda de muitas vidas humanas. Não pode haver comparação", sustentou.

Logo na sua intervenção inicial, Volodymyr Zelensky deixou a mensagem de que "acredita que Portugal vai apoiar a candidatura da Ucrânia à União Europeia".

E, tendo ao seu lado António Costa, deixou mesmo um dado inesperado sobre uma alegada recetividade da sociedade portuguesa a essa aspiração de Kiev: "Fiquei satisfeito por saber que 87% dos portugueses apoiam a adesão da Ucrânia à União Europeia".

Portugal disponível para reconstruir escolas ou uma zona territorial

Nesta conferência de imprensa, o primeiro-ministro português manifestou a disponibilidade de Portugal para participar num programa de reconstrução de escolas e jardins de infância da Ucrânia ou patrocinar a reconstrução de uma zona territorial a indicar pelas autoridades ucranianas.

Tivemos ainda a oportunidade de discutir as necessidades imediatas da Ucrânia olhando já também para o processo de reconstrução.

A escala do desafio faz com que tenhamos de criar um mecanismo financeiro europeu forte e trazer outros parceiros internacionais para este esforço. pic.twitter.com/GAYybcWxP0 - António Costa (@antoniocostapm) May 21, 2022

Das opções pela reconstrução, o líder do executivo português manifestou preferência pela referente às escolas e jardins de infância, dizendo que o Estado Português tem experiência recente na execução desses programas de modernização de estabelecimentos de ensino.

Em relação ao apoio militar à Ucrânia, António Costa disse que Portugal fornece e vai fornecer material letal e não letal. Neste ponto, adiantou que ainda na sexta-feira aterrou na Polónia um avião com material militar, que, no entanto, não especificou.