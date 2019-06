Quatro viaturas ficaram destruídas devido a um incêndio que deflagrou esta segunda-feira numa zona de silvado na Via de Cintura Interna (VCI), no Porto. A ocorrência foi registada às 16:57 horas, no sentido Arrábida/Freixo, em zona próxima do viaduto do Amial, tendo a situação ficado resolvida cerca de uma hora depois.