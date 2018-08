Há mais multas a automobilistas por conduzirem com mais de 0,8 gramas de álcool por litro de sangue do que a condutores com taxa entre 0,5 g/l e 0,7 g/l. GNR diz que os portugueses têm de mudar hábitos. Projeto 100% Cool vai reforçar ações de sensibilização no Algarve.