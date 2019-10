As autoridades não autorizaram a manifestação deste domingo, mas milhares saíram às ruas de Hong Kong contra a recente lei anti-máscaras. No protesto, que começou pacífico no bairro de Tsim Sha Tsui, manifestantes levantaram barreiras, lançaram cocktail molotov e a a polícia respondeu com gás lacrimogéneo e canhões de água.