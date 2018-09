As máquinas eleitorais de PT e PSDB, os dois principais partidos do Brasil, berços políticos de todos os presidentes e de todos os segundos classificados de todas as presidenciais brasileiras desde 1994, caminhavam de braço dado pela campanha confiantes de que a profundidade das suas raízes em cada região, estado ou esquina do país e o tamanho dos seus tempos de antena os levariam a novo duelo na segunda volta.