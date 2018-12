Ricardo Araújo Pereira responde a tudo... no Palco DN

Natal do Menino Jesus ou do Pai Natal? Debate no Palco DN

É já este domingo, às 16:30, que João Céu e Silva entrevista Ricardo Araújo Pereira, um dos humoristas mais divertidos do país. RAP é também um dos autores que mais vende em Portugal. O seu último livro, "Estar Vivo Aleija", reúne varias crónicas escritas para a imprensa brasileira (Folha de São Paulo) e será um dos temas de uma conversa em que o público poderá participar com perguntas. Está também prevista uma sessão de autógrafos. A sessão será transmitida em direto no site do DN.

Também no dia 9 de dezembro, a Plataforma Media entrevista Luís Barbosa Vicente, curador de arte e economista da Guiné-Bissau. A conversa acontece às 16:00. No mesmo dia, há concerto da banda "Sardinhas com Bigodes", vencedora do Concurso Jovens Talentos FNAC (19:00).

As Histórias de Natal do Diário de Notícias contam-se, fundamentalmente nas capas históricas do jornal, descritas numa exposição iluminada em frente à porta da Câmara, seguem no carrossel vintage ou na Casa do Pai Natal, nos contadores de histórias, no Mercado de Natal e em todas as conversas, entrevistas e debates que passarão pelo palco e pelo centro da cidade.

Veja a programação das "Histórias de Natal DN/Kia":

15 de dezembro

16h00 - Entrevista a Isabel Stillwell por João Céu e Silva

19h00 - Concerto Senhor Doutor

16 de dezembro

16h00 - Entrevista a José Rodrigues dos Santos por João céu e Silva

19h00 - Concerto Fado Lélé

21 de dezembro

15h00 - Coro da Câmara Municipal de Lisboa

22 de dezembro

15h00 - Entrevista a Soraia Chaves e Maria João Bastos, por Rui Pedro Tendinha

16h00 - Entrevista a Aldina Duarte por João Céu e Silva

17h30 - Entrevista a Beatriz Batarda, a atriz do ano, por Rui Pedro Tendinha

23 de dezembro

18h00 - Concerto de Avô Cantigas

29 de dezembro

Aniversário do Diário de Notícias

15h00 - Entrevista a Miguel Somsen por Maria João Caetano

16h00 - Debate "Boas Notícias"

19h00 - Concerto da fadista Sara Correia

30 de dezembro

4 de janeiro

19h00 - Grupo de dança Music and Soul

5 de janeiro

16h00 - Tech Talk (Dinheiro Vivo)

19h00 - Concerto de Ana Gomes (world musi).

6 de janeiro

19h00 - Academia de Música de Telheiras

(A programação vai sendo atualizada. Acompanhe no site do DN)

Casa do Pai Natal

O Pai Natal vai ter um local próprio para receber e ouvir os pedidos dos mais pequenos.

Horários

das 15:00 às 16:00 e das 18:00 às 19:00.

Contador de Histórias

das 16:30 às 17:30

Mercado de Natal

O Mercado de Natal terá produtos de artesãos portugueses. Haverá ainda uma zona de alimentação. Para as crianças, muitas voltas estão prometidas no carrossel vintage.

Tenda KIA

A animação será uma constante também na Tenda KIA, onde a marca estará presente com uma exposição dos mais recentes modelos, como o KIA CEED SW, acabado de lançar em Portugal e que faz na Praça do Município uma das primeiras aparições públicas no país.

Aos fins de semana a mascote tigre KIA vai animar os mais pequenos e distribuir brindes. A Sony irá estar presente com uma estação de gaming da PlayStation e a Delta vai estar no espaço Kia com um bar de degustação.