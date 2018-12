Natal do Menino Jesus ou do Pai Natal? Debate no Palco DN

Depois do arranque oficial, esta segunda-feira, das Histórias de Natal Diário de Notícias/ Kia - com o concerto dos UHF - a festa continua este fim de semana. Para sexta-feira, às 19:00, está marcado o concerto do Coro Audite Nova da Lisboa, e no sábado o Palco DN recebe, às 16:30, um debate sobre religião que tem como convidados a deputada do CDS Ana Rita Bessa e o padre jesuíta José Maria Brito.

Uma conversa sobre o Natal nos dias de hoje - entre as tradições, a religiosidade e o consumo - algo que se poderia traduzir no "Natal do Menino Jesus vs. Natal do Pai Natal", numa cidade, Lisboa, em que há cada vez mais pessoas de culturas e religiões que não celebram o Natal cristão.

No mesmo dia, o Diário de Notícias entrevista (15:00) Anísio Franco, historiador de arte e conservador do Museu Nacional de Arte Antiga, que tem comissariado várias exposições e guiado inúmeras visitas pela capital. É ainda o autor do livro "Lisboa, desconhecida e insólita"e protagonista do livro "A Máquina de Fazer Espanhóis" de Valter Hugo Mãe.

Também no sábado, às 16:00, a Plataforma Mediaentrevista o músico guineense Kimi Djabaté. Em Portugal há mais de 20 anos, Djabaté tem vários álbuns editados figurando o seu nome na lista dos mais consagrados na categoria World Music. Na última edição do Rock in Rio em Lisboa foi figura de destaque no Palco África.

O Coro Infantil Santo Amaro de Oeiras traz as melhores músicas de Natal à Praça do Município e encerra a programação para o dia 8 de dezembro. O concerto tem início às 19:00.

Veja a programação das "Histórias de Natal DN/KIA":

Palco DN

7 de dezembro

19h00 - Coro Audite Nova de Lisboa

8 de dezembro

15:00 - Entrevista ao escritor Anísio Franco por Lina Santos

16h00 - Entrevista a Kimi Djabaté, músico guineense e um dos nomes mais consagrados na categoria World Music.

16h30 - Debate sobre religião com Ana Rita Bessa, gestora e deputada do CDS, e José Maria Brito, padre e diretor de comunicação dos Jesuítas (por Miguel Marujo)

19h00 - Coro Infantil Santo Amaro de Oeiras

9 de dezembro

16h00 Entrevista a Luís Barbosa Vicente, curador de arte e economista guineense

16h30 - Entrevista a Ricardo Araújo Pereira por João Céu e Silva

19h00 - Concerto Sardinhas com Bigodes - vencedor do Concurso Jovens Talentos FNAC

15 de dezembro

16h00 - Entrevista a Isabel Stillwell por João Céu e Silva

19h00 - Concerto Senhor Doutor

16 de dezembro

16h00 - Entrevista a José Rodrigues dos Santos por João Céu e Silva

19h00 - Concerto Fado Lélé

21 de dezembro

15h00 - Coro da Câmara Municipal de Lisboa

22 de dezembro

15h00 - Entrevista a Soraia Chaves e Maria João Bastos, por Rui Pedro Tendinda

16h00 - Entrevista a Aldina Duarte por João Céu e Silva

17h30 - Entrevista a Beatriz Batarda, a atriz do ano, por Rui Pedro Tendinha

23 de dezembro

18h00 - Concerto de Avô Cantigas

29 de dezembro

Aniversário do Diário de Notícias

15h00 - Entrevista a Miguel Somsen por Maria João Caetano

16h00 - Debate "Boas Notícias"

19h00 - Concerto da fadista Sara Correia

30 de dezembro

4 de janeiro

19h00 - Grupo de dança Music and Soul

5 de janeiro

19h00 - Concerto de Ana Gomes (world music).

6 de janeiro

19h00 - Academia de Música de Telheiras

(A programação vai sendo atualizada. Acompanhe no site do DN)

Casa do Pai Natal

O Pai Natal vai ter um local próprio para receber e ouvir os pedidos dos mais pequenos.

Horários

das 15:00 às 16:00 e das 18:00 às 19:00.

Contador de Histórias

das 16:30 às 17:30

Mercado de Natal

O Mercado de Natal terá produtos de artesãos portugueses. Haverá ainda uma zona de alimentação. Para as crianças, muitas voltas estão prometidas no carrossel vintage.

Tenda KIA

A animação será uma constante também na Tenda KIA, onde a marca estará presente com uma exposição dos mais recentes modelos, como o KIA CEED SW, acabado de lançar em Portugal e que faz na Praça do Município uma das primeiras aparições públicas no país.

Aos fins de semana a mascote tigre KIA vai animar os mais pequenos e distribuir brindes. A Sony irá estar presente com uma estação de gaming da PlayStation e a Delta vai estar no espaço Kia com um bar de degustação.