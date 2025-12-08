Leia aqui o DN desta terça-feira, 9 de dezembro

"Ventura passa para a liderança do voto presidencial com queda de Gouveia e Melo". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta terça-feira, 9 e dezembro. O barómetro DN/AXIMAGE mostra uma descida de Henrique Gouveia e Melo de 24,4% para 17,5% na corrida às Presidenciais e coloca André Ventura num lugar destacado de liderança. Há um mês, o presidente do Chega era segundo, em empate técnico com Marques Mendes, que também desce. Com António José Seguro fora dos três primeiros, é João Cotrim de Figueiredo quem mais sobe desde novembro.Em destaque fotográfico nesta primeira página está um dos candidatos presidenciais, António Filipe, em entrevista ao DN: "Investimento de 5,8 mil milhões na Defesa é uma insanidade. Precisamos de mais escolas e hospitais".Descarregue no link abaixo o pdf com a edição eletrónica do jornal:.Outros temas:Educação. 20% dos professores admite abandonar a docência. No grupo abaixo dos 30 são mais de metade.‘Handling’. Sindicato recorre ao tribunal para impugnar concurso.Daniela Schlegel, embaixadora alemã. “Integração europeia é uma história de sucesso única".Imigrantes. Radiografia de 500 dias na mudança da política migratória em Portugal.Vicente Pereira. O supercampeão que não pode ir aos Jogos Paralímpicos.Música. Tito Paris apresenta ao vivo mais canções de “Quem está aí?”, o novo álbum que será lançado em 2026