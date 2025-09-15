Leia aqui o DN desta terça-feira, 16 de setembro

"Carris reduziu gastos com manutenção em 28% entre 2021 e 2024". Esta é a manchete do Diário de Notícias desta terça-feira. Atendendo à inflação verificada a partir de 2022, os custos reais da Carris com manutenção do "modo elétrico" caíram a pique: ajustando os montantes à variação nos preços, houve uma queda de 28% na infraestrutura e de 9,3% na frota.Em destaque fotográfico nesta primeira página está a luta autárquica em Faro. "À beira da ria Formosa, surge uma luta a três com Chega e PS a desafiarem domínio do PSD".Outros temas:- Habitação. Procura de casas por estrangeiros foca-se nas cidades mais pequenas.- Saúde. Gestores dos hospitais: "Se há quem não cumpre deve haver consequências".- Médio Oriente. Mais de 50 países apelam à revisão das relações com Israel.- Lisbon Arab Film Festival. Está de volta o festival que apresenta o cinema árabe aos portugueses. Descarregue a edição eletrónica no link abaixo: