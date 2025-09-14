Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Hermeto Pascoal gravou perto de três dezenas de álbuns entre 1965 e 2024.
Hermeto Pascoal gravou perto de três dezenas de álbuns entre 1965 e 2024.Foto: Carlos Carneiro/Global Imagens
Edição Impressa

Hermeto Pascoal transformava tudo em música. Morreu aos 89 anos

1936-2025. Miles Davis considerou-o “o músico mais impressionante do mundo”. Deixa um legado de perto de três dezenas de discos e uma longa família, que se despede dele com “serenidade e amor”.
Vítor Moita Cordeiro
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Cultura
Música brasileira
Jazz
edição impressa
forró

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt