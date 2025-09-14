Hermeto Pascoal transformava tudo em música. Morreu aos 89 anos

“Sempre nos ensinou a não deixar a tristeza dominar”, escreveu este domingo, 14 de setembro, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, numa mensagem publicada na rede social X, sob a forma de homenagem ao músico Hermeto Pascoal, que morreu no passado sábado, aos 89 anos, no Rio de Janeiro. “Multi-instrumentista, compositor e arranjador, Hermeto transformou em música tudo o que tocava: do piano à flauta, do berrante até instrumentos improvisados de cozinha e brinquedos”, completou Lula da Silva, enquanto falava nos diálogos do músico entre os vários universos musicais que habitava.Num dos muitos vídeos difundidos nas redes sociais, Hermeto Pascoal está num consultório de dentista, onde está a ser atendido. Agarra no aspirador de saliva, durante a intervenção, e, moldando a boca para produzir várias tonalidades, consegue deixar fluir sons inteligíveis que parecem sugerir um verso: “Sou filho único, tenho minha casa para cuidar.” Estava a interpretar, sem palavras, a música Trem das Onze, de Adoniran Barbosa.É apenas um dos múltiplos exemplos da criatividade do músico brasileiro.Foi também “com serenidade e amor” que a família de Hermeto Pascoal deixou uma mensagem nas redes sociais, a dar conta da despedida do músico, com um apelo aos sentidos: “Escutemos o vento, o canto dos pássaros, o copo d’água, a cachoeira, a música universal segue viva.”.E, antes de um pedido de “respeito e privacidade neste momento”, a família do músico deixou ainda um poema de Hermeto: “Este canto vem de longe, A distância não sei dizer, Salve, salve a toda a gente, Que vive e deixa viver, Aqui vai o nosso abraço, Com o som e o saber, Tirando de nossas mentes, As palavras pra dizer, A música segura o mundo, Enquanto a gente viver, É a maior fonte sem fim, De alegria e prazer, Toquem, cantem, minha gente, Até o dia amanhecer.”Mas também há uma sugestão da família para quem quiser deixar que a memória do músico perdure: “Deixe soar uma nota no instrumento, na voz, na chaleira e ofereça ao universo. É assim que ele gostaria.”Hermeto Pascoal deixou seis filhos, 13 netos e 10 bisnetos.O músico tinha concertos agendados para Portugal durante este ano, entre 5 e 10 de novembro, com a previsão de passar por salas como a Culturgest, em Lisboa, o Theatro Circo, em Braga, o Teatro Viriato, em Viseu, ou o Auditório de Espinho.Hermeto Pascoal iria tocar músicas do seu mais recente álbum de originais, intitulado Pra você, Ilza, dedicado à companheira, com quem esteve durante mais de 50 anos, que morreu em 2020.O disco foi eleito pela Associação Paulista de Críticos de Arte como um dos melhores álbuns brasileiros de 2024, o que também valeu o Grammy Latino de Melhor Álbum de Jazz a Hermeto Pascoal. E este foi o segundo Grammy Latino de Hermeto. O primeiro é relativo ao álbum Natureza Universal,de 2017.No entanto, em 2019, o músico brasileiro era galardoado com o Grammy de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa, com o álbum Hermeto Pascoal E Sua Visão Original Do Forró.Hermeto Pascoal nasceu no dia 22 de junho de 1936, no estado de Alagoas, em Olho d’Água, povoação próxima do município de Lagoa Grande, na região de Arapiraca. Editou o primeiro álbum de originais em 1965, com os Sambrasa Trio, onde tocava piano e flauta, junto com Humberto Clayber, no baixo, e Airto Moreira, na bateria. No total, gravou cerca de três dezenas de discos.Começou a tocar acordeão desde cedo, ensinado pelo irmão, José Neto, com quem teve participações nas rádios. Na década de 60 do século XX, no Rio de Janeiro, já tocava em salas de espetáculo, mas foi no anos 60 que começou a tocar na discoteca Stardust, já em São Paulo.“A minha mente não pára. Ela chega e vai rodando como nosso planeta. Por isso que eu chamo a música de música universal. Nada de decorar as coisas. Só criar na hora, como a própria natureza. Eu me surpreendo mesmo”, explicara Hermeto Pascoal em entrevista ao jornal Globo, em 2023, desvelando um pouco o seu método de criação, ligado ao improviso.Tocou com nomes mundialmente conhecidos, como Dizzy Gillespie e Elis Regina. Gravou ainda Nem Um Talvez e Igrejinha com o trompetista Miles Davis, que, de acordo com uma citação do Globo, considerava Hermeto Pascoal “o músico mais impressionante do mundo”..Jazz: Hermeto Pascoal, Maria João e Jacinta em abril e maio no festival de Gaia.Ana Bacalhau e Cláudia Pascoal brincam com as diferenças linguísticas de norte e sul