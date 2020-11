Numa coluna recente ("O génio intolerável", 5/9), sobre o centenário do saxofonista Charlie Parker, comentei que um dos motivos para a campanha desencadeada contra ele pelos jazzófilos conservadores dos anos 1940 e 50 era o facto de o seu instrumento, o sax-alto, ter quase alijado de cena o clarinete, até então um instrumento dominante no jazz. De facto, depois dele, nunca mais surgiram clarinetistas como Johnny Dodds, Sidney Bechet, Jimmie Noone, Barney Bigard, Jimmy Dorsey, Benny Goodman, Artie Shaw, Woody Herman. Noite após noite, quando cada um desses homens tirava o seu instrumento do estojo, a música avançava várias casas no tabuleiro. A partir de Parker, as principais revoluções do jazz seriam comandadas por saxofonistas como Sonny Rollins, John Coltrane, Ornette Coleman.

Na verdade, não era um fenómeno novo - a superação de um instrumento pela erupção de um génio num instrumento similar sempre aconteceu. A pré-história do jazz, por exemplo, foi escrita pelo cornet, e um de seus virtuoses era King Oliver, mentor de Louis Armstrong. Pois foi exatamente o trompete de Louis, cortante e cristalino, que, em 1925, aposentou o cornet e o próprio King Oliver.