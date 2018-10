Não há uma mas duas caravanas de migrantes a caminho dos EUA. A maioria são hondurenhos, que deixaram San Pedro Sula e dizem fugir da violência e do desemprego no seu país, mas há também salvadorenhos e guatemaltecos. Os números mais recentes dizem que, no conjunto, serão cerca de cinco mil pessoas - já se falou em sete mil - com o cansaço a deixar as suas marcas.

Avançam ao ritmo dos tweets do presidente norte-americano, Donald Trump, que vai ameaçando os países de origem e os países por onde passam e avisa, reiteradamente, que não deixará ninguém entrar ilegalmente nos EUA.

Trump já anunciou o envio de mais de cinco mil militares para reforçar a fronteira. A primeira caravana ainda está a cerca de 1450 quilómetros do posto fronteiriço mais próximo: o que leva a McAllen, no Texas.

Dia 1 - 12 de outubro: San Pedro Sula

"É uma das áreas mais violentas de uma das cidades mais perigosas na região mais mortífera do mundo." É desta forma que o jornal britânico The Telegraphdefine o bairro de Rivera Hernández, no sul de San Pedro Sula, a cidade hondurenha onde começou a viagem de muitos dos milhares de migrantes que têm esperança de entrar nos EUA.

Só naquele bairro, uma extensa favela urbana, como refere o jornal, o controlo é dividido entre sete gangues diferentes, que estão por detrás do tráfico de droga e de esquemas de extorsão, "e as ruas que dividem os territórios são consideradas linhas que não devem ser cruzadas".

San Pedro Sula é a 26.ª cidade mais perigosa do mundo (e a mais perigosa das Honduras), com uma taxa de 51,18 homicídios por cada cem mil habitantes em 2017. No total, no ano passado, registaram-se 392 homicídios, entre uma população de cerca de 760 mil pessoas.

É para fugir à violência, mas também ao desemprego e ao elevado custo de vida que muitos dizem ter partido a caminho dos EUA. Um estudo realizado pela CID Gallupe, publicado a 19 de setembro no jornal La Prensa, revela que é o elevado custo de vida o tema que mais preocupa os hondurenhos (33%, mais oito pontos percentuais do que em relação a maio), seguindo-se o desemprego (22%) e o crime e a violência (14%).

O desemprego afeta 6,7% dos hondurenhos (cerca de 250 mil pessoas), mas entre os mais jovens o problema é maior: estima-se que representem mais de 50% dos desempregados. Outro problema é o subemprego invisível, estimando-se que cerca de 44% da população (1,5 milhões de pessoas), apesar de ter emprego, não ganha o suficiente para ter o mínimo previsto para sobreviver.

A caravana começou com um grupo de 160 pessoas, mas quando partiu oficialmente, nas primeiras horas do dia seguinte, já incluía mais de mil pessoas.

Hondurenhos no exterior da estação de autocarros de San Pedro Sula, antes do início da caminhada em direção aos EUA. © REUTERS/Jorge Cabrera

Dia 2 - 13 de outubro

Os membros da caravana disseram que souberam da iniciativa através do Facebook, mas uma reportagem numa televisão local, a HCH, que erradamente indicou que um ex-deputado do partido Liberdade e Refundação e jornalista se preparava para cobrir os custos da viagem, fez que o interesse de poucos se tornasse na oportunidade de milhares.

Bartolo Fuentes, que tem sido um militante a favor dos direitos dos migrantes, partiu junto com a caravana, tendo sido detido na Guatemala e deportado para as Honduras. É acusado de ser o instigador da marcha pelo governo do presidente hondurenho Juan Orlando Hernández. Algo que ele nega.

"Eles estão à procura de bode expiatórios porque o governo não quer reconhecer que nas Honduras se vive uma tragédia humana terrível", indicou numa entrevista à CNN em espanhol.

Dia 3 - 14 de outubro: Agua Caliente

A Cruz Vermelha na região tem estado a prestar auxílio aos migrantes, mas não é só médico. Entre outras coisas, facilitam os telefonemas para casa sem cobrar dinheiro.

Os primeiros migrantes da caravana chegam a Agua Caliente, junto à fronteira com a Guatemala.

Polícia da Guatemala frente aos migrantes das Honduras em Agua Caliente. © REUTERS/Jorge Cabrera

Dia 4 - 15 de outubro: Esquipulas

A caravana passa em Agua Caliente das Honduras para a Guatemala. Estima-se que duas mil pessoas (entre as quais vários menores) estejam a fazer a viagem a pé.

O governo guatemalteco tinha dito que não permitiria a entrada aos migrantes, apesar de os acordos migratórios permitirem o livre-trânsito entre os países da América Central, porque a caravana tinha sido promovida "através do engano".

Mas isso não trava os migrantes, que cantaram o hino das Honduras, rezaram e lançaram gritos de "Sim, pode-se!", atravessando para a Guatemala. Os migrantes superavam em muito o número de polícias, que não puderam fazer nada para os deter.

Os migrantes optam por viajar em caravanas por uma questão de segurança, procurando assim evitar pagar aos traficantes que facilitam o cruzar da fronteira ou os cartéis e outros gangues que os raptam para proceder à extorsão de dinheiro dos familiares.

Voluntários entregam alimentos aos migrantes antes de estes seguirem viagem de Esquipulas. © REUTERS/Jorge Cabrera

Dia 5 - 16 de outubro: Chiquimula

A caravana de migrantes (fala-se em 2500 pessoas) alarga-se pelas estradas da Guatemala, com os primeiros a chegar a Chiquimula, a cerca de 50 quilómetros de Esquipulas. Os migrantes andam a pé, mas aproveitam também boleia de camiões quando têm a oportunidade.

Migrantes aproveitam boleia dos camiões quando têm oportunidade. © EPA/Esteban Biba

O presidente norte-americano, Donald Trump, recorre ao Twitter pela primeira vez para falar da caravana de migrantes: "Os EUA informaram firmemente o presidente das Honduras de que, se a enorme caravana de pessoas que está a dirigir-se para os EUA não for parada e levada de volta às Honduras, não vai haver mais dinheiro ou ajuda norte-americana para as Honduras, com efeitos imediatos."

Esta é a segunda caravana de migrantes a tentar chegar aos EUA neste ano. A de abril chegou a ter cerca de 1500 pessoas, mas era de poucas centenas à chegada à fronteira. Segundo os serviços de imigração, 401 pessoas pediram asilo, com 374 a passar as "entrevistas de medo credível" - na qual provam que têm um medo credível de perseguição ou de que serão sujeitas a tortura se voltarem para o seu país, razão pela qual não podem ser deportadas.

Dia 6 - 17 de outubro: Cidade da Guatemala

Migrantes no refúgio na Cidade da Guatemala. © REUTERS/Luis Echeverria

Os migrantes começam a chegar à Cidade da Guatemala, procurando refúgio antes de continuar a viagem. Há contudo outros que decidem partir, cruzando a fronteira de El Amantillo, entre as Honduras e o sul de El Salvador.

Trump voltou a atacar no Twitter: "Hoje informei as Honduras, a Guatemala e El Salvador de que, se permitem que os seus cidadãos, ou outros, atravessem as suas fronteiras a caminho dos EUA com a intenção de entrar ilegalmente no nosso país, todos os pagamentos vão acabar! Fim!", escreveu o presidente.

Numa segunda mensagem, reiterou que "todas as pessoas que entrem nos EUA ilegalmente serão presas e detidas, antes de serem reenviadas para os respetivos países".

Mas o presidente volta ao tema, fazendo pela primeira vez uso político a pensar nas eleições intercalares de 6 de novembro. "É difícil de acreditar que, com milhares de pessoas do sul da fronteira a caminhar desimpedidas para o nosso país na forma de grandes caravanas, os democratas não aprovem legislação que permita leis para a proteção do nosso país. Grande tema para as intercalares para os republicanos." E acrescentou: "Os republicanos devem fazer das horrendas, fracas e antiquadas leis da imigração, e a fronteira, parte das intercalares."

Os migrantes que conseguem apanham boleia e começam a chegar à fronteira com o México, em Tecún Umán. Estima-se que sejam uns três mil, e as autoridades mexicanas reiteram que só vão deixar entrar quem cumpra os requisitos para o fazer e que preencha os pedidos de asilo.

Dia 7 - 18 de outubro: Tecún Umán

Um grupo da caravana entra no México, a conta-gotas, sendo recebido por polícias, agentes de migração e organismos de direitos humanos. México anuncia que pediu ajuda às Nações Unidas para receber os refugiados.

Pelo terceiro dia consecutivo, Trump volta ao Twitter para acusar os democratas de estarem a facilitar a caravana de migrantes. "Estou a ver o assalto liderado pelo Partido Democrata (porque eles querem as fronteiras abertas e as atuais leis fracas) ao nosso país pela Guatemala, Honduras e El Salvador, cujos líderes estão a fazer muito pouco para travar que este grande fluxo de pessoas, incluindo muitos criminosos, entrem no México em direção aos EUA."

"Além de parar todos os pagamentos para estes países, que parece não terem quase controlo sobre a sua população, devo, nos termos mais fortes, pedir ao México que pare com este massacre - e, se for incapaz de o fazer, vou chamar os militares norte-americanos e fechar a nossa fronteira sul", acrescentou.

"O assalto ao nosso país na fronteira sul, incluindo os elementos criminosos e drogas que estão a entrar, é muito mais importante para mim, enquanto presidente, do que o comércio ou a USMCA [acordo comercial com México e Canadá]. Espero que o México pare este ataque na fronteira norte. A culpa é dos democratas, pelas leis fracas!", concluiu Trump.

No mesmo dia ainda partilhou dois vídeos. Um deles parece mostrar homens a distribuir dinheiro a um grupo de pessoas, alegadamente migrantes, com a legenda: "Conseguem acreditar nisto, e no que os democratas estão a permitir que aconteça ao nosso país?"

O segundo vídeo mostra dois aviões com agentes da polícia federal mexicana totalmente equipados a chegar à fronteira entre o México e a Guatemala. Trump agradece então ao México, dizendo estar "desejoso de trabalhar com vocês".

Dia 8 - 19 de outubro: ponte do rio Suchiate

Os migrantes são travados na ponte que separa a Guatemala do México, ficando horas à espera de poderem passar de Tecún Umán para Ciudad Hidalgo.

Há migrantes que saltam para as águas do rio Suchiate tentando cruzar a nado ou formando cadeias humanas para conseguirem passar para o lado mexicano.

Milhares aguardam em cima da ponte, ao sol, por uma oportunidade de cruzar a fronteira e entrar no México. © EPA/Rodrigo Pardo

Após vários minutos de caos, a polícia mexicana começa a deixar entrar a multidão, para que tratem dos papéis.

Estimativas indicaram que sete mil conseguiram entrar no México.

Dia 9 - 20 de outubro

As dificuldades continuam no rio Suchiate, com grupos de migrantes acampados em plena ponte, mas há outros que conseguem avançar.

Um dos migrantes morre atropelado no quilómetro 30 da Estrada do Pacífico, depois de cair do veículo de mercadorias que lhe tinha dado boleia, junto com outras pessoas.

O presidente da Guatemala, Jimmy Morales, informa que cerca de dois mil hondurenhos regressaram a casa com o apoio das instituições guatemaltecas. O plano de regresso seguro leva os hondurenhos de volta a Agua Caliente.

Dia 10 - 21 de outubro: Tapachula

A primeira caravana deixa Ciudad Hidalgo, junto à fronteira com a Guatemala, a caminho de Tapachula (a 30 km), sob vigilância policial. Fala-se que serão quase cinco mil migrantes. Mas uma outra caravana, com quase um milhar de hondurenhos, começa a travessia a pé da Guatemala para chegar à fronteira com o México.

Chegada da caravana de migrantes a Tapachula, no México. © REUTERS/Ueslei Marcelino

Depois de dois dias de silêncio, Trump volta ao tema: "Todos os esforços estão a ser feitos para impedir o ataque de migrantes ilegais de atravessar a nossa fronteira sul. As pessoas têm que solicitar asilo no México primeiro, se não o fizerem, os EUA vão recusá-las. Os tribunais estão a pedir aos EUA que façam coisas que não são possíveis", escreveu no Twitter.

"As caravanas são uma desgraça para o Partido Democrata. Mudem as leis da imigração agora!", acrescentou o presidente dos EUA.

Dia 11 - 22 de outubro: Huixtla

Apesar das ameaças de Trump, os migrantes hondurenhos continuam a avançar. Fazem mais 40 quilómetros até Huixtla. As Nações Unidas dizem que há mais de sete mil pessoas a caminho da fronteira com os EUA.

Trump volta a atacar no Twitter. "Infelizmente parece que a polícia e os militares do México são incapazes de parar a caravana que vai a caminho da fronteira sul dos EUA. Criminosos e pessoas do Médio Oriente desconhecidas estão lá misturadas. Alertei os serviços de fronteira e os militares de que isto é uma emergência nacional. Temos de mudar as leis", escreveu numa primeira mensagem.

"Cada vez que vocês veem uma caravana, ou pessoas a entrar ilegalmente, ou a tentar entrar no nosso país ilegalmente, pensem e culpem os democratas por não nos darem os votos para mudar as nossas patéticas leis de imigração. Lembrem-se das intercalares! Tão injusto para aqueles que chegam legalmente", indicou Trump.

"Guatemala, Honduras e El Salvador não foram capazes de fazer o trabalho de parar as pessoas de deixarem os seus países e entrar ilegalmente nos EUA. Vamos agora cortar, ou reduzir substancialmente, a massiva ajuda que lhes damos normalmente", escreveu o presidente.

E partilhou um artigo de um site conservador segundo o qual os EUA estão a pagar mais pelos nascimentos de filhos de imigrantes ilegais do que pelo muro.

Dia 12 - 23 de outubro

O vice-presidente dos EUA, Mike Pence, diz que o presidente das Honduras, Juan Orlando Hernández, lhe disse que a caravana é financiada pela Venezuela.

Algo que a Venezuela negou um dia depois. "Tal como uma profecia que se cumpre a si mesma, agora é o nosso país que financia a caravana centro-americana que vai a caminho dos EUA, o cinismo imperial não tem limites e os seus lacaios repetem-se como papagaios. Culpam-nos de tudo porque não nos rendemos. Nós venceremos", escreveu no Twitter Diosdado Cabello, ex-presidente da Assembleia Nacional e atual presidente da Assembleia Nacional Constituinte.

Os migrantes descansam em Huixtla antes de retomar o caminho. De acordo com as contas do México, a caravana é formada por 4500 pessoas.

Dia 13 - 24 de outubro: Mapastepec

Glenda Escobar, 33 anos, das Honduras, descansa à beira da estrada com os filhos Adonai e Denzel, a caminho de Pijijiapan desde Mapastepec, no México. © REUTERS/Ueslei Marcelino

O segundo grupo de migrantes avança para a fronteira do México na esperança de se unir à caravana inicial que segue a caminho dos EUA. A primeira caravana chega a Mapastepec, a 65 quilómetros de Huixtla, com o México a dar indicação de que vários migrantes desistiram de continuar até aos EUA e pediram o estatuto de refugiados ou querem ajuda para regressar às Honduras.

México diz que caravana tem 3630 pessoas, mas organizadores falam em 5500. A pressão para que recuem é crescente.

Após uma pausa de um dia, Trump volta ao tema da caravana dos migrantes no Twitter: "Para aqueles que querem e defendem a imigração ilegal, basta olhar para o que aconteceu nos últimos cinco anos na Europa. Uma trapalhada total! Eles só desejam ter de fazer essa decisão outra vez", escreveu.

"Somos uma grande nação soberana. Temos fronteiras fortes e nunca vamos aceitar que pessoas entrem ilegalmente no nosso país", acrescentou o presidente dos EUA.

Dia 14 - 25 de outubro: Pijijiapan

A primeira caravana está em Pijijiapan, preparando-se para continuar viagem até Arriaga (a 100 quilómetros). Face ao avançar do segundo grupo de migrantes, com cerca de duas mil pessoas, o México reforça a fronteira com a Guatemala.

Trump também diz que vai chamar os militares para fazer face ao que considera ser uma "emergência nacional", acrescentando "Eles vão ser parados!"

"Para aqueles que vêm na caravana, voltem para trás, não estamos a deixar as pessoas entrar nos EUA ilegalmente. Voltem para o vosso país e, se quiserem, candidatem-se à cidadania como milhões de outros estão a fazer", indicou o presidente dos EUA.

Trump aproveitou ainda, numa mensagem em que revelava ter falado com o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, para dizer que concorda a 100% com a nova política italiana de mão de ferro contra a imigração.

Dia 15 - 26 de outubro: Arriaga

As ameaças não travam os migrantes, que continuam a avançar. Nos EUA começa a falar-se de enviar mil soldados para a fronteira sul com o México, para impedir a entrada dos hondurenhos.

"Os EUA gastaram mil milhões de dólares por ano com a imigração ilegal. Isto não vai continuar. Os democratas têm de nos dar os votos para passar leis fortes (mas justas). Senão, seremos obrigados a jogar uma mão mais forte", escreveu Trump.

Dia 16 - 27 de outubro: San Pedro Tapanatepec

Os migrantes passam do estado mexicano de Chiapas para Oaxaca, a caminho de San Pedro Tapanatepec (a 43 quilómetros de Arriaga).

Apesar de algumas desistências, o grupo de migrantes não parece diminuir na rota entre Arriaga e San Pedro Tapanatepec. © REUTERS/Ueslei Marcelino

O presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, anunciou o lançamento do plano "Estás na tua casa", de incentivo para que os migrantes centro-americanos fiquem nos estados de Chiapas e Oaxaca, no sul do país.

O plano de regularização de migrantes inclui apoio médico, de educação e um programa de emprego temporário. "Este plano é um primeiro passo para uma solução permanente para os que têm o estatuto de refugiado no México", anunciou Peña Nieto.

Até à véspera, segundo o governo mexicano, já tinha havido mais de 1700 pedidos de asilo e quase 200 pessoas tinham pedido ajuda para regressar ao país de origem.

Dia 17 - 28 de outubro

Enquanto a primeira caravana avança pelo México, a segunda chega à fronteira entre a Guatemala e o México, em Tecún Umán, e derruba a vedação na fronteira, sendo recebidos com gás lacrimogéneo lançado pela polícia.

Migrantes derrubam vedação na fronteira. © REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Na Cidade do México, a tradicional parada do Dia dos Mortos foi dedicada neste ano aos migrantes.

Dia 18 - 29 de outubro

A primeira caravana, com cerca de quatro mil pessoas, está entre Santiago Niltepec e Juchitán, com os migrantes a aproveitar as boleias para avançar rapidamente no percurso de 54 quilómetros. A segunda caravana, com cerca de mil pessoas, está mais de 400 quilómetros atrás, ainda junto à fronteira com a Guatemala.

Após três dias sem referência à caravana, Trump volta à carga no Twitter. "Muitos membros de gangues e pessoas muito más estão misturadas na caravana que vai a caminho da nossa fronteira sul. Por favor, voltem para trás, vocês não vão ser autorizados a entrar nos EUA a não ser que sigam os procedimentos legais. Isto é uma invasão do nosso país e os nossos militares estão à vossa espera."

O presidente anunciou entretanto que os EUA vão enviar mais 5200 militares para a fronteira com o México. Trump disse que irá construir "cidades de tendas" para acolher os migrantes que procuram asilo nos EUA.

A mão forte do presidente para com os migrantes já levou, durante o verão, à separação de milhares de crianças dos pais.

Dia 19 - 30 de outubro: Juchitán

Os migrantes da primeira caravana caminham para Juchitán, uma cidade que ficou devastada após um sismo em setembro de 2017.

Trump, numa entrevista que faz parte de um documentário que começou a ser exibido pela HBO, feito pelo site de informação Axios, anuncia que quer acabar com o direito à cidadania dos bebés filhos de imigrantes legais.

"Somos o único país no mundo onde, se uma pessoa chega e tem um bebé, esse bebé é um cidadão norte-americano com todos os benefícios. É ridículo, ridículo. E tem de acabar", disse o presidente dos EUA, numa afirmação mais tarde desmentida (há pelo menos 30 outros países que o fazem).

Contudo, o presidente poderá enfrentar dificuldades em implementar o seu plano, visto que a maioria dos especialistas alega que é impossível alterar essa lei com uma ordem executiva.

Dia 20 - 31 de outubro

A primeira caravana ainda está a cerca de 1450 quilómetros da fronteira entre o México e os EUA, sendo o posto fronteiriço mais próximo o que permite chegar a McAllen, no Texas. Os outros ficam muito mais longe.

O cansaço de caminhar e a frustração da lentidão do progresso dos migrantes levou muitos a desistir, a regressar a casa ou a pedir o estatuto de refugiados no México.