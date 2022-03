Habemus maioris. Virar a página e não defraudar expectativas

Mais uma legislatura começa agora e com grandes desafios pela frente. O governo de António Costa tomou posse ontem à tarde, no Palácio da Ajuda, e inicia-se uma corrida contra o tempo, contra a crise e o que resta dos efeitos pandémicos e contra os impactos da guerra na Ucrânia. Para que o país possa progredir, este deveria ser o governo da competitividade. É nesse jogo que será necessário apostar todas as fichas. Só a competitividade colocará Portugal na rota do desenvolvimento e retirará o país do final das listas da competitividade ou da produtividade dos 27 países que compõem a União Europeia.

Para tornar o país mais competitivo, será preciso, de uma vez por todas, olhar para os impostos que são cobrados em Portugal. Já nem se fala em choque fiscal, o que compreenderia coragem para uma grande reforma e/ou descida de impostos e de taxas e taxinhas. Já se clama apenas por um sinal positivo, um incentivo. E esse sinal não pode abranger só os estrangeiros que queiram viver ou investir em Portugal, tem de ser uma mexida que as famílias e os investidores portugueses também sintam na pele e na carteira.

Quando se fala de impostos, fala-se de IRS e IRC, mas também de ISP e do IVA sobre vários produtos, desde os petrolíferos à eletricidade. Por isso, mesmo e pela crise energética espoletada pelo conflito na Ucrânia, a secretaria de Estado da Energia, na mão de João Galamba (agora reforçado com o Ambiente), terá um forte papel na economia e grande protagonismo político.

Depois, a competitividade tem de ter reflexo nas pensões e nos salários, começando pelo mínimo, mas não só. A inflação tem vindo a subir e a comer o poder de compra e novas subidas parecem ser inevitáveis.

Catarina Sarmento e Castro que substitui a ministra Francisca Van Dunem, na Justiça, pode e deve dar também um forte contributo para a competitividade da economia nacional. Como? A justiça e a sua morosidade é um dos principais custos de contexto apontados a Portugal e que, por uma questão de justiça social e por uma questão de atração de investimento, terá de ser olhado e resolvido.

O país não cresce, aliás foi ultrapassado por mais dois países, a Polónia e a Hungria (segundo o ranking da Eurostat, que compara o PIB, ou seja a riqueza por país) e o primeiro-ministro tem de dar respostas aos cidadãos sobre para onde caminha Portugal após a tomada de posse ontem. Vale a pena fixar a data: 30 de março de 2022.

Começa aqui um período de novos equilíbrios também entre o primeiro-ministro e o Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa avisou que maioria absoluta não é o mesmo que poder absoluto. Na tomada de posse do XXIII governo constitucional começou uma nova relação entre São Bento e Belém. Tal como sucedeu com Soares e Cavaco, Marcelo e Costa terão uma dinâmica absolutamente diferente da que conhecemos até aqui.

Política é gestão de expectativas. Os portugueses estão expectantes quer em relação ao Presidente quer ao primeiro-ministro. A confiança foi dada através da maioria absoluta e o pior que poderia acontecer seria defraudar essas esperanças e esse capital de crença. Ou, nas palavras do Presidente, Costa ser substituído "a meio do caminho". E acrescentou: ficar até ao fim "é o preço das grandes vitórias" e é "respeitar os portugueses". Costa foi incitado por Marcelo a dar o rosto pela legislatura até ao fim. Será que, daqui a dois anos, vai continuar a resistir aos encantos da Europa?