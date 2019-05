Joyce Ntila Banda nasceu há 69 anos na Niassalândia, numa África que ainda não tinha despertado para a descolonização. A política foi a extensão natural para a sua atividade enquanto feminista e empreendedora. Foi deputada, ministra, vice-presidente e, na sequência da morte do presidente Bingu Mutharika, ascendeu em 2012 ao cargo da presidência do Malawi. O episódio demonstrou a dificuldade, em certos círculos, da aceitação de uma mulher nos cargos de poder.

A morte do presidente não foi noticiada e alguns ministros reuniram-se, sem a presença da vice-presidente, com o objetivo de manobrarem para que a sucessão não ocorresse como a Constituição previa e, no lugar de Joyce Banda, elevarem ao cargo de chefe de Estado o irmão do falecido, Peter Mutharika. O mandato de Joyce Banda foi marcado pela revelação de um escândalo de corrupção que envolveu o governo, e que levou à exoneração do executivo, mas também pelo crescimento económico. Em 2014 perdeu as eleições para Peter Mutharika, recentemente reeleito.