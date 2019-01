Afinal, de que falamos quando falamos de Clint Eastwood? Do cowboy jovial e misterioso que, nos anos 60, veio à Europa para filmar Por Um Punhado de Dólares, sob a direção do italiano Sergio Leone, e se transformou numa grande estrela... americana? Ou do cineasta que, aos 88 anos, dirigiu o filme Correio de Droga (estreia portuguesa: 31 de janeiro) que, muito provavelmente, vai fazer reaparecer o seu nome nas nomeações para os Óscares?

Ao dirigir e interpretar Correio de Droga, sobre o caso verídico de um homem envolvido no tráfico de drogas, Eastwood veio, afinal, provar que as especulações sobre o final da sua carreira são, no mínimo, prematuras. Mais do que isso: persiste o seu gosto pela acumulação das tarefas de realização e interpretação, ele que, afinal, começou a fazer filmes eminentemente pessoais muito cedo na sua carreira.