Há um novo malware que pode ler as conversas do WhatsApp

Um político da nossa praça recebeu um conjunto massivo de e-mails com conteúdo de interesses pessoal. Perante a insistência, acabou por abrir um "nocivo" e os seus dispositivos foram infetados com software malicioso, o que permitiu ao "atacante" monitorizá-lo, em tempo real, sem que se apercebesse. Foram roubadas passwords, os e-mails devassados e marcados todos os sites visitados. O perfil tinha sido traçado para conseguir cativar a atenção do político em causa e com um fim muito preciso: utilizar a informação como "bomba-relógio" no decorrer da campanha eleitoral para o prejudicar.

Este caso é relatado, sem a identificação da vítima, por Bruno Castro, sócio da VisionWare, uma empresa de segurança informática, credenciada pelo Gabinete Nacional de Segurança, que tem contratos com as principais câmaras do país e com muitas das instituições do Estado, incluindo a Procuradoria-Geral da República há dez anos.