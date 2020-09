Otamendi promete defender a camisola do Benfica "até à morte"

Aí está a última semana do mercado de transferências. Será uma autêntica corrida contra o tempo para fazer os últimos acertos nos plantéis no que diz respeito a entradas e saídas, mas também a última oportunidade de os emblemas nacionais amealharem alguns milhões de euros essenciais para equilibrar as finanças, até porque na próxima janela, que abre a 4 de janeiro, não é habitual fazerem-se negócios muito avultados.

Até terça-feira, dia em que encerra o mercado em Portugal (um dia depois da maioria das ligas europeias), as notícias sobre movimentações de jogadores vão adensar-se, até porque os três principais clubes portugueses prometem estar bem ativos.