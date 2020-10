Qual foi o objetivo da viagem a Portugal [na segunda e na terça-feira]?

Vimos sempre numa missão oficial a Portugal e tínhamos de o fazer neste ano. Considerámos que era um momento propício antes da reunião de ministros de Negócios Estrangeiros, que terá lugar a 30 de novembro, de forma virtual. A caminho da cimeira de Andorra, dos chefes de Estado e de Governo do espaço ibero-americano.

Com a pandemia de covid-19, será possível que a cimeira de abril seja presencial?

A cimeira passou de novembro deste ano para abril de 2021 para tentar que houvesse uma cimeira presencial, teremos de analisar a situação no início do próximo ano, mas neste momento Andorra mantém uma cimeira presencial a 22 de abril.