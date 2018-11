O título parece estranho. Peço ao leitor apenas 30 segundos e ele aparece explicado já ali abaixo.

Não se trata de vender gato por lebre. É o contrário.

Isto tem uma história. Que começa aquando do início da década de 90. Portugal chocou de frente com os "chineses", que engoliram fábricas inteiras, sobretudo a norte. O "Vale do Ave".

A discussão centrou-se nas baixas qualificações dos trabalhadores e na má qualidade da gestão. Vergonha nacional.

Quase vinte anos depois, há um setor português que está no olho do furacão: os media, e dentro dele o jornalismo. E afinal não se trata tanto de baixas qualificações ou da qualidade das publicações. Algo está a acontecer muito mais poderoso do que tudo isso.

Não se pode chamar ao processo apenas "globalização". É mais do que isso: um esmagador poder das marcas, capital e inteligência artificial. Todas a agir concentradamente em poucas insígnias mas de vastíssimo poder.

Falar da influência do Google, Facebook e outros mecanismos de informação, cativadores da atenção/audiência, já é passado. Os jornais, por todo o mundo, estão de rastos. Sobrevivem os excelentes, os tabloides e pouco mais. Num estudo recente dizia-se que a atenção retida pelo Facebook desviou quase meio milhão de jornalistas para o desemprego - não há tempo para ler...

Por exemplo, este artigo. Tem aquele título no cabeçalho, feito segundo as regras SEO - search engine optimization (optimização do resultado na pesquisa). Baseia-se no resultado da experiência com a inteligência artificial.

Se o título fosse "*O Jornalismo chegou ao Vale do Ave", como poderia ser, estaríamos a perder N lugares no ranking de pesquisa e a tornar a sua relevância/tempo de vida muito menor.

No entanto, se escrevo "Ronaldo", isto traduz-se em milhões de pessoas que querem saber o que se passa com ele. Portanto, quando for ao Google ou ao Facebook consultar algo, este artigo pode ser-lhe oferecido sem sequer o ter pesquisado. Podemos pagar ao Facebook para "vender" este artigo e o leitor chocar com ele como se tivesse sido por acaso. E com isso ganharmos publicidade ou tê-lo, quem sabe, como assinante das nossas publicações.

O mesmo se passa com as palavras "The New York Times", "Facebook", "Twitter" e "Instagram". Bombas de relevância. Alta probabilidade de ter um artigo acima da média. Bom para todos.

Exceto num ponto: que verdade há neste título? Ele contém tecnicamente uma probabilidade que não o torna antecipadamente falso. Ronaldo faz uma das duas hipóteses. O truque colocará mais gente a ler o artigo, durante mais do que um dia, talvez. O algoritmo não sabe (ainda) que foi enganado pelo conteúdo do texto. Mas qual o impacto na credibilidade da marca DN por este extremismo especulativo? Se o título fosse "Vale do Ave", ou "Jornalismo", seria mais "verdadeiro" mas valeria quase zero para a relevância. E provavelmente para o leitor. O algoritmo conhece-nos a todos.

Portanto, como jornalista passei a ter de conhecer mecanismos para enganar/atrair/surpreender com as armas de massificação. Não basta o jornalismo. Conta o "faz-de-conta". Mas quero fazer isto assim? O jornalismo entra numa outra etapa civilizacional, alterado/reinventado, porque precisa de sobreviver a esta selva. Supostamente criada para me ajudar - não sendo seguro se me dá mais conforto ou se me estupidifica enquanto leitor/consumidor.

Aliás, que o jornalismo, sobretudo o de papel, estava acabado, parecia uma conclusão que rimava com evolução. Mas olhemos para o boletim meteorológico dos media. Aproximam-se, vindos do lado do mar, vários furacões, tecnicamente designados por OTT. Um já chegou, o Netflix. Sozinho, parece uma daquelas tempestades de bom tempo. A seguir vem a HBO, depois a Amazon Prime, Warner e a Disney. A somar ao futebol/desporto. Todos com o objetivo de vender subscrições e limpar do mapa a televisão por cabo. Ah!, e ainda... a impressionante máquina chamada YouTube que acaba de anunciar que vai produzir conteúdo de milhões para visionamento apenas suportado em publicidade.

Nós somos globais e modernos e queremos mais. O tempo mudou-nos. Com a chegada da colossal nuvem de conteúdos extraordinários, bilionários e feitos para audiências de gosto planetário, meia dúzia de marcas (todas norte-americanas) liderarão o mundo ocidental. Resistem localmente pequenas boutiques para gostos sofisticados, sempre sem escala nem rentabilidade. (Eis aqui um caso de como a Europa, com as suas múltiplas línguas, não cria um mercado...)

Em função deste cenário, por mais qualificado e imaginativos que sejamos, somos imensamente felizes no sofá - e com cada vez mais tempo para o aproveitar (embora o desemprego não dê grande vontade de ver televisão).

Como o trabalho encolhe e, quando há, é feito sob encomenda de outras marcas, este "Vale do Ave" dos media alastra. Não é português apenas. Representa um tempo de esmagadora mudança económica e de manipulação política da informação, que desembocou já em algo como o Brexit, Trump e tudo o que de muito pior decorrerá disto. São protestos associados a fé no desconhecido.

Hipnotizados, os cidadãos das nações vão perdendo o poder da sua língua, a capacidade de contar a sua História e resistência dos seus jornalistas. Sendo cada vez mais difícil distinguir entre o essencial e o acessório. Entretidos. Ponto final.

Sendo rigorosos, vamos ao que importa: Ronaldo lerá o New York Times?