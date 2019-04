"O Francisco tem sempre a viola desafinada!", exclama Pedro Mestre a rir enquanto pega no instrumento e começa a afiná-lo. Ao seu lado diante do quadro onde alguém escreveu o sumário está Francisco Horta. Há quase dois anos que começou a aprender a tocar viola campaniça e agora, aos 10, ajuda o professor quando este vai à Escola Básica de Baleizão. Diante deles, as duas dezenas de alunos esperam silenciosamente. Os mais pequeninos à frente, ou não juntasse a aula todos os alunos do primeiro ciclo. "Carolina, andas a tocar na viola do teu irmão?", lança à menina de cabelos escuros. Viola afinada, pode começar a aula.

Estamos em Baleizão, a localidade do distrito de Beja que todos conhecem por ser a terra de Catarina Eufémia, a ceifeira morta durante uma greve e que se tornou símbolo da Revolução. Por detrás dos portões vermelhos entoa-se "é linda a primavera". De olhos no livro com as letras ou a olhar para Pedro Mestre, todos cantam. Todos menos Dani. "Dani, não cantas?", pergunta uma das professoras que veio juntar-se à aula. Dani está chateado, quer cantar o Gato Ferrinho. "Estou farto dos gatos", brinca Pedro Mestre enquanto se levanta, de viola na mão e se aproxima. "O gato Ferrinho, o gato Ferrão/ namora as moças todas lá de Baleizão", cantam todos, com Dani a ser o mais entusiasta. "Esse gato é maroto!", ri-se o professor.