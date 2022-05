Portugal é o caminho, mas prepare-se para os buracos

Somos o parceiro ideal para o futuro. O aliado por excelência para as empresas que procuram o melhor local para lançarem a manta da digitalização e para instalar as indústrias que é preciso voltar a trazer para a Europa. Temos excelentes recursos humanos, qualificados e competentes, temos tecnologia de ponta, inovação a rodos, alta segurança, um custo de vida ainda abaixo da maior parte do continente. E estamos na linha da frente da transformação energética - já nem temos carvão no nosso mix produtivo, deixámo-nos disso em favor de soluções de energia renovável tradicionais e inovadoras. E ainda temos sol, golfe, praia e comida fantástica.

No discurso que fez na Hannover Messe, que ontem arrancou com Portugal como parceiro e segundo maior país, no que respeita ao volume das delegações, António Costa sublinhou, e bem, todas as nossas vantagens. Aquela que é a mais importante feira de negócios europeia não era certamente o palco para ser honesto e falar nos demónios que começam a saltar da toca imediatamente a seguir à primeira impressão deste magnífico quadro é Portugal visto lá de fora.

O cenário é magnífico, de facto, mas não revela aquilo que empresários e investidores começam a descobrir mal aterram aqui, com os seus euros para gastar e os seus planos de negócios no bolso. E se o governo não poupa na propaganda à marca Portugal, bem podia empenhar-se em resolver as falhas que nos destroem há demasiado tempo.

No papel, tudo é perfeito. No terreno... bom, é então que a coisa fica preta. Entre o pesadelo burocrático digno de filme de terror que são os processos de licenciamento e o drama em três atos e largos anos que é resolver alguma coisa que tenha de ser levada à justiça, passando pela má vontade enraizada relativamente a qualquer projeto bem-sucedido (se tiver lucros então, saiam da frente...), pelo risco de se mudar as regras a meio (lembra-se de como o Alojamento Local foi fundamental para reabilitar Lisboa?), pelo peso pesado dos impostos, das taxas e taxinhas para tudo. E depois, claro, há a contestação, os estudos, os relatórios e as contramanifestações, os contraditórios e as oposições à oposição. Aquilo que na maioria dos países europeus se resolve com regras simples e claras e processos de decisão rápidos e transparentes, neste cantinho português podem revelar-se verdadeiras espirais de caos.

Veja-se o eternamente adiado aeroporto de Lisboa. Ou o bem mais recente caso do lítio-salvador-da-eletrificação-europeia, que aqui se encontra à tonelada, mas em vez de nos focarmos em assegurar contrapartidas sérias aos lesados pela exploração e garantir que ficamos com o maior valor acrescentado possível no país - uma fábrica de baterias a abastecer a Europa a partir de Portugal -, perdemos tempo e recursos a debater o insolucionável, a trocar argumentos demagógicos que nada de útil acrescentam. E arriscamo-nos a, cada vez mais, fazer perder a paciência a quem pensa fazer negócios em Portugal.